依據健保署惡性腫瘤醫療支出排名前十大之醫療費用支出統計表，氣管、支氣管和肺癌從民國104年起年年佔據排行榜第一名（106年為第二名），同時肺癌也是自102年以後連年高居我國癌症死因首位。而肺癌治療佔據高額比例的健保資源，且高死亡率也令人聞風喪膽，顯然肺癌已成為新國病。

癌症篩檢是提高存活率與降低死亡率的關鍵，經過醫界長年爭取，衛福部終於在去年於菸害防制基金下之癌症防治工作中，在四癌篩檢外另編列一筆3496萬元的試辦計畫，而衛福部也在今年6月底浩浩蕩蕩舉行記者會，昭告於7月1日起補助高風險族群的LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢計畫，期望能透過早期發現來降低死亡率。

國健署並於前日公布該計畫執行兩個月來之成果非常好，7557位民眾中共篩檢出21名肺癌個案，國家政策儼然發揮成效，然依據112年菸害防制基金之預算書顯示，癌症防治工作項下之四癌篩檢和HPV疫苗仍維持編列，但LDCT試辦計畫之經費卻已經被行政部門偷偷刪除了！亦即代表LDCT之經費斷炊，明年將面臨LDCT政策將無以為繼，這也將是我國首見具有執行成效的政策，一上路沒幾個月就斷路的窘境。相較於國健署所費不貲的拍攝政策宣導短片並於第四台播放，更可見政府好大喜功重宣傳，卻未能有效運用資源以及欠缺政策連貫性的淺碟和謬誤。

猶記得陳時中前部長曾接受專訪談及高罹癌時代下的超前部署，並指出（癌症）篩檢率提高，防治效益最高。但在LDCT政策上，我們不僅沒看見政府超前部署，反而是在防治癌症的戰場上提前落跑！

相較於韓國提供幾乎免費的6種癌症篩檢以及因此這近幾年來有效穩定下降癌症發生率，我們要衷心地提醒政府，2005年起我國所推展「國家癌症防治計畫」目前已進行到第四期（108年至112年），過去計劃中強化四癌篩檢（大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌）並成效顯著。

但國家癌症防治計畫卻始終忽視對國人威脅最大、對健保負擔重的氣管、支氣管和肺癌，而好不容易在今年已經開始實施的LDCT政策，期許該政策能夠繼續維持下去，並蒐集相關數據做為健康大數據及政策評估依據；同時強烈希望政府能在後續的第五期國家癌症防治計畫中將LDCT篩檢肺癌列入其中，當然亦要告誡政府，政策要有連貫性，不要給國人希望之後又讓人失望！

（作者為立法委員辦公室特助）

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