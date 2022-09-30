民進黨中常會昨（29）日邀台灣民主實驗室理事長沈伯洋進行「全民防衛」專案報告，總統蔡英文稱，有支持者和她說教官要留在校園，還可以教基本軍事教育，也有很多人拉著她的手說：「教官千萬不能退出校園」，蔡反問為何教官要退出校園？

沈伯洋是曹興誠背後的軍師，鼓吹300萬名黑熊勇士、30萬名保鄉神射手、100萬架攻擊無人機，每次開這些鬼點子記者會，愈發顯得蔡政府的國防部很蠢，怎麼國家投入幾千億預算，還天天飽受對岸文攻武嚇、機艦繞台，曹興誠花個10億就讓對岸嚇得吃手手？沈伯洋在民進黨中常會一席話，又讓民進黨人顯得更蠢，「為何教官要退出校園？」

在民進黨陳水扁執政以前，全國高中、大學均有教官編制，除了教授軍訓教育，還肩負校園安全工作，校園安全工作包羅萬象，從學生個人服裝儀容與糾偏行為、課外的社團活動、校內外宿舍安全，學生發生糾紛或是事故，代表校方第一個趕到現場處理的人也是教官，當然還有民進黨最敏感的政治保防調查等，活脫脫是個萬用工具人的角色。

然而，民進黨意識形態作祟而見樹不見林，貿然推動教官退出校園，許多學校事後檢討竟發現，教官原本的角色和工作量，卻必須兩三個職員來做，還不一定做得好！教育部與國防部所建立的教官體系，幾乎全是高學歷，其功能、角色和高CP值，恐怕民進黨人還搞不清楚。

民進黨立委柯建銘回應「教官退出校園後，很多人去當保全」。蔡總統說，「培養這麼久了，怎麼能當保全」？是啊，沈伯洋「抗中保台」今是昨非的一番話，敲醒裝睡的民進黨人，是不是又讓民進黨政府顯得很蠢？

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