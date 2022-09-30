英國《金融時報》29日報導稱，巴拉圭總統阿布鐸日前表示，台灣在非邦交國的投資超過60億美元，「我們想要有10億美元是在巴拉圭投資。這有助於我們建立與台灣的戰略聯盟」。

外交部發言人歐江安29日回應稱，巴拉圭外交部長拉米雷茲向我國駐巴拉圭大使韓志正強調，巴拉圭與台灣的關係是以共享價值及理念為基礎，「不存在交換條件」。

巴拉圭外長對韓志正大使講的話完全是外交辭令。然而阿布鐸總統的發言，卻不是隨口一言。而是在「立陶宛效應」下意有所指，希望民進黨政府能夠聽懂其中的深意。

去年民進黨政府在無邦交的立陶宛設立「台灣代表處」。為了酬謝立陶宛，民進黨政府不但照單全收立陶宛遭到大陸退貨的蘭姆酒，更向立陶宛提供鉅額投資基金。我邦交國看到民進黨政府這些舉措，心中難免產生一些想法。

按往例，當邦交國突然要求我政府提供難以回應的巨額援助，就是斷交的前兆。但是對照我方給予立陶宛的待遇，巴拉圭總統開口要求10億美元的投資需求，並不算非分的要求。阿布鐸總統的表態，應該不是斷交前的警告，而是「善意的提醒」。

民進黨政府為了「台灣代表處」的虛名，給予立陶宛的鉅額資助甚至超越我對邦交國的援助。民進黨政府或許並不後悔對立陶宛的付出，但如今「立陶宛效應」開始在邦交國發酵，民進黨政府必須好自為之妥善處理。

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