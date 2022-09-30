本來還是民進黨側翼火力最強的加農炮，突然之間成了無法操控的自走炮，盲無目的狂射，不僅沒傷到對手，反而子彈亂飛，自家人紛紛中彈。

周玉蔻對蔣萬安窮追猛打也就算了，不懂為什麼還要捕風捉影、牽連無辜？終於引得輿論大譁，藍綠人士皆曰不宜，中間選民更是認清方向，有了明確選擇。

稍久前，民進黨另一政治人物林智堅也發生過類似情形，與民間正道背道而馳，論文抄襲這麼簡單認證的問題居然跟台大槓上，一而再的挑戰民眾智商，於是中間力量也看不下去，支持林智堅的上司、老師、盟友一一中箭，而有所謂的｢一屍五命｣；現在可好，周玉蔻的力道更猛、牽扯的更廣，原本過從甚密的現在避之唯恐不及，譬如民進黨台北市長候選人陳時中趕緊跳出來劃清界線；台中市長候選人蔡其昌聽聞「挺蔻投其昌」更是驚聲尖叫：｢誰誰誰.....誰傳的｣？北台灣，包括基隆在內，周的後座力都造成極大的震撼，哀鴻遍野。

若說林智堅｢一桃殺五士｣；周玉蔻的出擊可就是｢一屍百命｣、血流成河了。

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