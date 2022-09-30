巴拉圭總統阿布鐸日前透過英國《金融時報》指出，「我們正與台灣總統合作…好讓巴拉圭人民感覺到戰略盟邦的真正好處。」「台灣對那些沒有邦交的國家投資了超過60億美元，我們希望其中能有10億美元用於巴拉圭。這能幫助我們建立有關與台灣戰略結盟重要性的論點。」我外交部已證實此項援助要求，並稱巴國外交部長已澄清說明，「兩國邦交不存在交換條件。」並強調雙方關係是奠基於「共同價值與理念」。

巴拉圭是我國在南美洲唯一的邦交國，自1957年建交以來已有65年。自1987年開始，巴拉圭歷任總統都曾來台訪問，我國也有李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文往訪巴國，邦交可謂相當穩固，也甚為重要。但從巴國總統的表述，顯示雙方邦誼已經出現警訊。巴拉圭外長「兩國邦交不存在交換條件」的談話，看似幫總統緩頰，其實正好點出了重點所在。

記得去年4月，面對中國大陸「疫苗外交」的壓力，阿布鐸總統還曾表示，「我們對於向各地採購疫苗沒有問題，但不接受任何形式的勒索。」此一談話讓我外交部對巴國總統大為稱讚，並深信與巴國外交沒有問題；但如今阿布鐸竟敢公開提出10億美元投資「勒索」，顯示巴國的經濟狀況不佳，同時對我國在歐洲非邦交國投資的「大小眼」深感不滿。

中南美洲的許多國家，因政治的不穩定及社會治安條件差，既有經濟風險，也有政治風險，致使外商投資躊躇不前。過去「三勝製帽」創辦人戴勝通，在扁政府時期響應政府政策赴海地投資設廠，沒想到不僅是慘賠到脫褲子，甚至搞垮自己的「帽子王國」，還一度要靠弟弟支援生活費。戴曾感慨道，「企業赴海外投資，別一味跟從政府政策，企業自身體質要先穩，不然只是去送死。」

雖然巴拉圭外長阿里歐拉強調，重視兩國邦交與合作，阿布鐸總統要強調的是巴國投資條件優異，期盼台商投資進軍南美市場，這對台巴建立戰略夥伴關係具有重要意義。然而，實際情況是歷年來我國對巴拉圭的各項合作計畫，都是我對巴國單方面的經濟援助，例如平民住宅、飼料生產、醫療資訊管理效能、台巴科技大學等等。

據巴拉圭中央銀行統計，2020年該國國內生產毛額，較2019年衰退1%；平均國民所得4984美元，較上年之5418美元減少437美元；外人直接投資淨額為1.2億美元，較2019年2.25億美元減少46.5%。目前台商在巴國投資，主要產業包括塑膠製品、百貨、食品等，累計投資金額也只有1.57億美元。顯見巴國的經濟狀況不佳，投資環境也不受外商青睞。

透過國際知名媒體放話，而非經過雙方外交管道私下協商，巴國總統竟然大言不慚、獅子大開口的進行金錢勒索，這是國際上國與國交往少見的情況，同時也顯示巴拉圭對於蔡政府大手筆向美國購買武器，採購疫苗及快篩劑，發展綠能浪費公帑等情況掌握十分清楚。惟試問巴國總統怎麼不去向美國、日本，甚至中共叫價索錢？因為它們根本就不吃這一套，同時也是吃定了台灣。

「台灣錢淹腳目」的時代早已過去，而且是一去不復返。須知對巴國投資乃是無底洞，更何況其他邦交國，甚至沒有邦交的國家也會有樣學樣；如此的需索無度，外交部將會不勝其擾，如果是一般企業，勢必面臨倒閉。

有道是「死豬不怕開水燙」，既然蔡英文上任以來已經斷掉8個邦交國，現在就不差一個巴拉圭。蔡政府必須拿出壯士斷腕精神，正告巴國總統「台灣不吃這一套」。況且游錫堃曾有高論認為，我們不必在意「中華民國」邦交國數目，即使剩10國、5國，甚至零國也沒有關係；唯有不介意「中華民國」邦交國數字，才能不受中共挖我邦交國及邦交國索取高額援助之要脅。

（作者為大學英文講師）

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