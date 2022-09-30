「權力可以使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」，對比於今日的民進黨，應該是可以再加上「沒想到民進黨的腐化速度可以這麼快」；歷經民主進步黨創黨36週年，這才是目前人民現在真正的感受。

柯建銘總召：你心虛了、心急了，方寸亂矣！過去「韓粉出征，寸草不生」，現有「1450出征，寸草不生」，再搭配媒體名嘴一條龍製造寒蟬效應，期望造成社會的噤聲對立；但是目前民智已開，民眾已經了解什麼才是自我反智的行為，你的文章只是適得其反而已。

以下四個面向，恕我依照你的觀點，進行解讀：

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（一）社會道德評價問題：一個資深立法委員，理應位於廟堂高位，就算擔任立法院長也不為過；但是，即使民進黨全面執政，也遲遲不讓柯總召扶正，這件事才是最嚴重的社會道德評價問題。但是今日最有問題的人，卻對另一位公督盟多次評價最優秀的立法委員這樣指責，可見你的道德評價系統非常有問題。

（二）法律面問題：法官不會看聲量，只會看證據辦案的。身為執政的民進黨核心分子，大家都了解柯總召這樣的說法，其實是在昭告國人：所謂國法，違不違法，你說了算。也證明了國家的司法改革前景，是極為險峻且嚴肅的，不是被你打壓的人可以透過網路聲量可解決的。提告鏡週刊上法院的事情，其實法律專家都會進行相關程序，不需要一個法外之人來說三道四。而看來也只有透過選舉來讓大家的共同意識，改變你長期扭曲的不合理做法。

（三）新竹選民買「1450」霸凌的帳？選票在理性新竹市民手上，非假帳號1450手上！你所培養的徒弟林智堅在地經營22年，但是因為「論文門」、「球場門」事件的被揭露，損害新竹市長期以來，所建立的城市價值及光榮感，最後只能透過蔡英文總統發動全黨力挺，還有1450出征、媒體名嘴一條龍來惡意扭曲。好在新竹市選民的特質是，高學歷、平均年齡最低、平均所得最高，科學園區科技專業人員是理性、具獨立判斷力的，用1450假帳號網軍出征，理當無法改變城市的素質、基調還有判斷能力。

（四）這是一種價值選擇：​高虹安民調高是因為敬業、純真、誠意、盡責，過去擁有新創事業的優質成功經驗，領導團隊成員走出既有的舒適圈，突破前途不明的產業未來挑戰，成功落實鴻海大數據技術升級轉型，完成不可能的任務。未來也將帶領新竹市這個科技之都，邁向全球最頂尖的戰略位置。

柯建銘的文章，其實提供了充分自我打臉的素材，指責別人的同時，自己犯規的地方卻是更多，這樣實在不是我們國家的福氣。尊稱你一聲總召，代表年輕世代的行為自制，也請你多多自重，不要對年輕人多所打壓。懇請你更加誠實的面對自己、面對事實。

（作者為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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