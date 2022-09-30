日昨拜閱前中研院近史所兼任研究員林滿紅女士於媒體「讀王毅在聯合國有關台灣的發言...遵國際去應重視中華民國」一文，總覺文中事有未明之處，因此提出以就教方家。

首先，林文中以清雍正帝曾表示「台灣自古未屬中國」；然此說恐與史實有距離，不足為憑。因為中國早在宋代（南宋）時期，就已經把台灣劃歸福建省泉州府的晉江縣管轄，元代也在澎湖設置了具有政府權威的行政機構，處理有關台灣的相關事宜。

甚至更清楚的，鄭成功的父親鄭芝龍，早在一六二一年就已經到台灣，並且在一六二八年奏請明廷移民台灣，「每人給銀三兩，每三人給牛一頭」，給果一共給出牛一萬頭。荷蘭人到台灣的時間，最早是在一六二四年。還比鄭芝龍晚了三年。所以鄭成功在給荷蘭人的招降書中明講，「台灣者，我先人之遺物也」。這是一點不錯的。

按照現代國際法的概念，這就叫作國際法中有關領土的先佔與時效原則。換言之，若說隋、唐時代不算，至少從宋代起，台灣就已經屬於中國版圖，而且直到元代都是如此；明代更不用講。

其次，林女士文中表示，「聯合國大會一九七一年...只解決中國大陸在聯合國應由哪個政府代表，而未討論台灣在聯合國應由哪個政府代表的二七五八號決議文」；這恐怕是未能就當時的時空情背景來解釋問題了

如果我們回到二七五八決議案當年（一九七一年）的時空背景，可以清楚知道，決議案全文雖一字未提及「台灣」；但當年的該一決議案，是處理「中國代表權問題」；是「在台灣的中華民國政府（當時稱自由中國）與台海彼岸的中華人民共和國政府（赤色中國），二者之中誰能代表中國」的問題。在這樣的概念下，根本無所謂的台灣問題存在；因為，當時的概念非常清楚，「在台灣的中華民國政府」和「在北京的中華人民共和國政府」都主張，台灣和大陸都屬中國；這也是當時國際社會的共同認知。當時毫無疑問是一場零和的博弈。

這也是為何當年李登輝執政時期首度提出參與聯合國案時，所用的主張是非常謹慎的繞開代表權問題，而使用了「在台灣的二千三百萬的人民權利在聯合國中沒有代表」的事實做主張，且是呼籲成立一個委員會來考慮此事；同時台北還表示大致願意接受任何名稱的安排。

最後，林女士認為，「兩岸相互尊重其各自領土，是和平統一的重要基礎。」這個看似簡單的一句話，恐怕會引發重大問題。中華民國憲法對其領土與兩岸關係的定位是有清楚規定的，早在民國八十年四月第一次修憲時，就明定兩岸是「自由地區」與「大陸地區」；而第四條有關領土部份「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」條文則分毫不動。換言之，依憲法，大陸地區屬中華民國領土，主權亦屬中華國；只是現在未能統一。如果要尊重彼此的「領土」那問題就大了。（作者為資深媒體人）※以上言論不代表旺中媒體集團立場※