或許是我向來都是比較中規中矩的學生，也或許是因為我身體不便的原因，更或許我就讀的新竹中學向來以「自由」而聞名，我對「教官」這一種「軍教合一」身份的人，不但不會討厭，甚至還因經常受到他們的幫忙，而充滿著感懷之心。

新竹中學真的是一所非常特殊的高中，當年我就學的時候，校門大敞，任何時間都是出入無禁的，校門口有一家小店，無論何時，總可以看到一些同學去購買吃食、日用品，從來沒有「教官」會來干涉。記得高一的時候，上楊良平老師的生物課，實驗教室就在校園最外側，第三四節的課程，同學不免會感到饑餓，便常由值日生代為收費，一人一元，抬著飯籠，到小店去買饅頭，有時候連楊老師都會說幫我也買一顆，然後師生共饗饅頭餐，其樂融融。值日生偶爾會遇到教官，只須打一聲招呼，根本就不會有任何阻攔。

學校後面，正是著名的十八尖山，山腳隱藏著許多日據時代的佛碑，高二的歷史老師余勃，常在下午最後一節課的時候，讓我們野放山中，各自尋寶探秘，然後就順著十八尖山的山路，自行回家。教官見到，也只是含笑默許而已。

初上竹中，我看到軍服畢挺、威武嚴肅的教官，多少是有點害怕的。當時父親替我訂製了一雙鐵鞋，我甚是不喜穿戴，假借住校的名義，就想規避父親的監督。當時是二哥帶我攜著行李去住校的，父親叮囑著，務必將鐵鞋帶去。二哥是極曉得我不願受羈畔的性格的，刻意拜託了當時管理宿舍的教官李鵬，一定要盯著我穿上鐵鞋。李鵬教官身形魁梧高大，不怒而威，聲音宏亮，立時給了我個下馬威，要我乖乖聽話。我當時真的是有點害怕的，一看到他，就忙不迭想躲開，生怕他會訓斥處罰。但李鵬教官其實是個大而化之的人，從來不將這種小事放在心上，偶爾遇到我，也是滿臉和氣、笑語溫溫的。

新竹中學的教官，主要職責是管理學生，從遲到早退、儀容整潔、抽煙跳舞，樣樣都要管。每天上午8點左右，總會見到有一位值勤教官帶著幾名糾察隊，站在校門口鵠候，凡是遲到的同學，一一登錄在冊，大概三次遲到就會被記一個警告。當時被記警告可是相當大的一個污點，所以很多同學對此都嘖有煩言。

我後來幾年是通勤的，但身體不便，不敢與人擠車，所以都選擇到校已是8點10分的16路公車，避免推擠。這輛公車乘客稀少，但總有幾個睡過頭、錯過車的同學前來趕搭。這些同學其實多數是老面孔，每一下車，這些同學通常會爭先恐後的幫我拿書包、拿丁字尺、圖畫紙，甚至搶拿我頭上戴的大盤帽，前呼後擁的拉著我的手一起進校門。我在當時可以說是遲到的同學最受歡迎的好伙伴，因為教官只要看到是「幫助」我的，基於同學的「友愛」之情，通常都會網開一面，甚至豎起大拇指，誇贊一番，當然都能夠逃過記冊的「危機」。

新竹中學的教官，大抵都是如此具人情味。記得我高三那年，因為參加了新竹群益補習班，如果下學後轉搭公車前往，是無論如何都趕不上第一節課的。因此，我大膽向教官陳情，是否能讓我請同學用腳踏車載我去補習班。當年，據校規規定，「單車雙載」是要記小過一支的，但教官體恤我的不便，不但破例允許，而且還特別叮囑載我的同學，一路上務必小心照顧我。儘管我後來實在厭煩了補習班教學的方式，僅僅上了三週就「罷課」了，可那幾次破例的容情，真的讓我畢生難忘。

新竹中學的教官除了管理學生之外，還負責「軍訓」的課程。軍訓是必修課，除了偶而的出操、打靶之外，多數都是在課堂上講授一些基本軍人守則、生活規範、軍事歷史等內容。由於聯考不考，多數同學也都視同贅疣，是不太聽講的。但這堂課是沒有人敢蹺課的，而且必須個個抬頭挺胸、正襟危坐，課堂上一片靜默，底下同學愛聽不聽，教官從來不管。當年有位叫廖洪的教官，身量矮小，但聲音卻宏亮無比，所講的內容雖都是老生常談，令人昏昏欲睡，但他還是鼓足聲量，滔滔不絕，整個課室都迴蕩著他那中氣十足的嘹亮音聲，這點敬業精神是讓我相當佩服的。

當時常聽其他高中的同學批評他們學校的教官是如何如何嚴厲、霸道，不講是非公理，尤其是一些教官會「強迫」學生加入國民黨，凡是不肯加入的，就會隨時被叫到教官室去訓話，或是找碴。有很多學生之加入國民黨，都是如此「被迫」的。這也是當年國民黨讓人最討厭的地方。

教過我的教官，倒是從來不曾對我遊說、施壓過，反而是班導師余勃，見我遲遲不肯加入，還跟我面談過兩次，勸我務必要入黨不可。但我對國民黨向來沒有好感，說什麼都不管用，最後也就不了了之，從來未曾有過什麼壓力。

教官這一職分，後來被貶抑成「黨國體制」的負面象徵，原因可能是當時當教官的基本上都是外省籍的軍人，又常以軍人嚴厲的作風管理學校，但我高三的時候，已有明顯的放寬，學校來了一個本省籍的教官，年紀輕輕的，卻沒有絲毫的軍人架子，跟學生們經常打鬧在一起，嘻笑怒罵，人緣非常好，我們都暱稱他為「小教官」。但他沒有教過我，只是在校園中偶爾會遇見，未曾開口面先笑，相當和藹可親。

進大學後，大學也是有教官的。大學的教官，以台大來說，除了教軍訓課外，其實基本上是不「管理」學生，而是以「服務」學生為主要職責的。我進大學後，系教官是李明俊女教官，高頭大馬，可能是山東女豪傑，對我是只有照顧，從來沒有「管理」的；訓導處的田教官，在我入學宿舍還沒有著落的時候，幫我多方打聽，終於在工學院的男6宿舍，替我張羅到一個住所，同時我當時領到「中國文學獎金」，也都是他一手替我安排各種相關驗證、會面及領取手續的，他的熱心誠懇，我到現在還是念念難忘。

教官被目為「黨國餘孽」之後，教官退出校園的呼聲越來越高，也在後來作成決議，教官將成為台灣教育史上的遺跡了。其實我對此一直是不以為然的，教官以「管理」為主，雖個人寬嚴不一，評價參差，但總體而論，其實未必有如一般人所想像的「灌輸」黨國思想的機會，黨國思想自有已被廢止的「國父思想」課程在，可都不是教官有資格講授的；至於軍訓課的教官，多數人都只是馬耳東風一樣，誰會去聽他那一套淺薄的理論的？所以，我認為教官是被「污名化」的了，甚為其表不平。

據教育部的政策，2023年是教官退出校園的大限，2030年全面清除。一個學校，需不需要有負責管理學校治安或秩序的人員？如果有需要，應由怎樣的人擔任最適合？其實是有相當大的討論空間的。在民進黨主導之下，教官退出校園已成消除黨國體制的最後一道障礙，這也無可厚非。但是，近日蔡英文居然就在大限期滿之前，又突然拋出一個「教官應不應該退出校園」的質疑，就難免令人顛倒錯亂了起來。如果要重新啟用教官，那是不是應該先洗刷長久以來被污名化的教官身份？

或許我是比較中規中矩的學生，也從來不曾被教官無理訓斥或嚴厲管束過，因此我對高中、大學時的教官，都只有感念之心，而無絲毫的怨懟。在此，我對新竹中學、台灣大學曾經教過我、照顧我的教官，敬表我由衷的感謝。（作者為退休大學教授）※以上言論不代表旺中媒體集團立場※