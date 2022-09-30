兵役役期延長1年的政策已是箭在弦上，待九合一選舉結束，應該就明朗化了；等到正式上路，部隊一下多這麼多兵，管教問題隨之而來，因為洪仲丘案，軍法已移交司法，軍中悔過制度幾近停擺，已多年未聞士官兵被送悔過室，未來是否恢復，值得國防部探討。

洪案後，軍中悔過制度大幅修訂，根據2015年《陸海空軍懲罰法》修正案，行之有年的「禁閉」制度走入歷史，改名為「悔過」，「悔過」的期限也從最高30日下修為15日。

國軍在洪案前本有18處禁閉室，後調整為9處悔過室，其中7處執行士兵悔過，2處實施士官悔過。為兼顧人道作為及防杜危安情事的發生，悔過室每人可使用空間約為6平方公尺，採單人單舖型式設置床舖，並在悔過室完成醫療器材及警監設備等整備。

不過，官兵若不服管教要移送悔過室，必須開各式各樣的會議，公文要走很多關，更特別的設計是，為保障受懲官兵的權益，即便所有過程走完，若受懲官兵不服還可提出申訴，有30天的保留期。

從移送程序與審核即可看出來，這種作法矯枉過正。以4個月軍事訓練役的士兵為例，在部隊時間只有2個月，就算犯錯準備送悔過室，可能還沒走完程序，阿兵哥早退伍了。

更妙的是，因洪仲丘案而修訂的悔過制度，士官兵不操體能、不站哨、不服公差，每天睡足8小時，只有1小時的徒手基本教練；把悔過制度改得像度假一樣，完全失去懲罰的本意。由於洪案先例，在多一事不如少一事的情況下，悔過室雖未廢但形同虛設。

兵役役期延長為1年後，為維繫軍紀，悔過制度應重新檢討，拿掉層層關卡，悔過室也應啟用，而且操課不能太過輕鬆，若不如此，部隊管教問題層出不窮，幹部如何帶兵？

至於軍法能否恢復，第一關要過的就是國安會秘書長顧立雄。顧立雄是洪家義務律師，當初軍法一夕移交司法，最高軍事法院以「軍事審判才能維持軍紀」聲請釋憲，顧立雄主張，大法官第704號解釋已經說明，軍法官沒有法官身分，而是軍人，受行政命令約束，並非憲法中定義的「法官」。換言之，顧立雄的立場是站在軍法應移交給司法這邊的。

軍人談到馬政府時代的國防政策，認為最失敗的就是倉促之間把軍法交出去。軍中不少人認為部隊應恢復軍法，不過，蔡政府上任6年餘，也沒有動靜，可見軍法是否恢復，茲事體大。

軍中還有一種懲罰制度罕見執行，就是降級或罰俸的制度；現在對官兵的懲處經常是記兩大過汰除，事實上，除非是重大違紀或是觸法，已無迴轉餘地，非汰除不可，降級與罰俸也是一種懲處辦法。

（作者為資深媒體人）