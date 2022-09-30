蔡政府拍板台灣10月13日實施「0+7」放寬邊境後，香港政府很快宣布更寬鬆的「0+3」並搶先在9月26日執行。港府之所以急迫調整防疫政策，是出於對新加坡爭奪國際金融、航運中心的危機感，台灣疫後復原的步伐再次落在星、港之後，民進黨自詡的「防疫優等生」又被打了一記響亮的耳光。

防疫軟著陸 星優於台港

台灣、香港、新加坡都是亞太經濟最活躍、社會文化最多元、國際交流最頻繁的小型經濟體，也都是華人背景的社會，常常視為相互比較、競爭的對象。以綿延2年多的新冠疫情為例，單以政府防疫表現作為依據，台灣在初期反應最快，後來每況愈下，新加坡從清零到共存的「軟著陸」效果最佳，而香港今年初大批老人擠不進醫院的淒慘景象，令人唏噓。但總的來說，台港星仍是有能力平衡防疫與日常生活的佼佼者。

正是因為新加坡疫情早已「軟著陸」，重啟國門、恢復國際交流，社會活動早已恢復正常，經濟復甦速度遠遠領先台灣與香港。2020年至今，德意志銀行、法興銀行先後將亞太總部或骨幹從香港遷至新加坡，臉書在新加坡投資10億美元建設亞洲首座數據中心，視訊企業ZOOM、吹風機巨頭Dyson乃至大陸網路巨頭阿里、騰訊、字節跳動都選擇在新加坡駐點擴大規模。

外資企業總部選擇新加坡，固然有對地緣政治風險及香港實施《國安法》等避險的考慮，但這些都是消極因素，新加坡展現有為政府的彈性和韌性，提供政策誘因招攬香港的資金、企業、人才，才是積極因素。星國政府今年8月推出「頂級專才簽證」，吸引月收入3萬新加坡元（約66萬元新台幣）的頂尖人才前來定居，同時向香港航運業者端出貨倉儲存用地30年租期的優惠，甚至連香港回收業者都被新加坡挖角。

招高端人才 台灣慢半拍

新加坡政府的企圖心和行動力，足以令台灣執政者汗顏。「超越新加坡」這類口號喊了30年，最終竹籃打水一場空。還記得當初港版《國安法》通過後，綠營人士口口聲聲高呼「台灣取代香港」、「台灣成最大贏家」嗎？結果呢？渾渾噩噩毫無作為，在挺港抗中的政治魔咒蒙蔽之下，錯過了香港變局給台灣可能帶來的機遇。新加坡政府以實實在在的招攬資金、人才的成績單，襯托出民進黨政府只能交得出政治口號、名嘴投書、專案簡報、網路文宣的蒼白。

台灣其實並沒有取代香港，承接香港國際功能的條件。台灣低薪困境20年未改善，怎麼和新加坡的高薪人才簽證比拚？台灣金融管制繁瑣、外籍居留門檻苛刻，加上「逢中必反」的政治氣氛，有大陸背景的國際資金和人才當然毫不猶豫選擇新加坡。或許連申請來台交流觀光，祖宗十八代是不是共產黨員都要被獨派政治團體狠扒一遍，風聲鶴唳下還敢來台灣嗎？當然，台灣在全球產業鏈占據關鍵地位，但離不開對香港、新加坡融資和物流樞紐的依賴，與其不切實際地高喊「取代香港」、「超越新加坡」，不如腳踏實地尋求與星港兩地互補發展、進行良性競爭。

從更深遠的國際格局看，美國確立印太戰略概念，並獲得除中國大陸以外的主要區域國家認可，地緣政治衝突陰影再次降臨印太地區。這一點，新加坡看得比誰都清楚。星國總理李顯龍多次表達要平衡美中關係的立場，前外交官馬凱碩、楊榮文更多次示警台海情勢，反對美國打「台灣牌」。新加坡與香港的競爭雖然激烈，但仍能保持良性基調，星國副總理王瑞杰8月底訪問香港參加「一帶一路」論壇，展現深化交流合作的姿態。

台港星三地疫後恢復交流，終於來到同一起跑線，印太地緣風險愈大，台灣就愈應該加強與香港、新加坡的經貿、金融和民間交流，讓三地經濟相互依存度更高。不久前達成的美中審計協議把香港定為「中轉站」，再次說明美國仍將國安法治下的香港視為美中經濟的「掛鉤」，蔡政府不能誤判情勢，做出切割香港的錯誤決定。沒人會和金錢過不去，台港星的經濟基本盤愈大、愈穩，印太地區就離戰爭愈遠。