年底九合一大選不僅是驗證民進黨近年執政的總成績，更是民眾對執政黨投下信任票的總驗證。勝出，代表民進黨會選，民眾還是給予支持；大敗，說明民眾不想再受騙，希望民進黨得到慘痛教訓，來年小英也將跛腳執政。民進黨前輩蘇煥智、鄭寶清及前台聯立委許忠信最近籌組「台灣二次民主運動連線」，證明民進黨如今已被看破手腳，連自家人都看不下去了。

民進黨黨內前輩不滿的主因是小英沒收初選、破壞黨內民主。台北提名陳時中，桃園提名林智堅、鄭運鵬，都是她乾坤獨斷。破壞黨內民主，豈是堅持理念的前輩所能容忍？

而當年要求黨政軍退出媒體的民進黨，如今卻青出於藍勝於藍，直接操作媒體，破壞言論及新聞傳播自由。許信良胞弟許國泰就直言，國民黨當年對《自立晚報》頂多停刊數日，現在民進黨卻直接關中天。再者，蔡英文、蘇貞昌若未介入《鏡電視》執照取得，對錄音檔事件何不向法院提告？這不是開歷史倒車又是什麼？

被罵翻的「數位中介服務法」想死灰復燃，控制言論；網軍經營嫌不夠，疊床架屋直接成立數位發展部；拿了標案的網軍頭子支持陳時中，卻顛覆社會認知，挑戰民眾容忍底線。民主前輩們看不慣的正是民進黨執政後，全面復辟當年國民黨的不公不義。

民進黨全面執政，原本選民期望能大破大立，全面改革，但6年下來，小英治國無方，反倒讓台灣向下沉淪，對外治絲益棼，對內是「天光無半步」，難道還要民眾含淚投票？

面對九合一選舉，選民該睜大眼睛別再受騙，讓不公不義的事遠離台灣。