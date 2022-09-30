在烏克蘭大舉反攻，奪回6000平方公里被俄羅斯占領的土地後，俄國火速在烏東4個占領州舉行併入俄羅斯的公投，還揚言要為保護「領土」祭出核武。核武耶！多麼可怕！但如果不想鼓勵未來出現更可怕的局面，歐美及烏克蘭現在千萬不能認慫。

入侵烏克蘭的戰事，糟得徹底出乎俄羅斯總統普丁的預料。本以為俄軍一出必然摧枯拉朽，結果打了7個月還在苦戰，近日更流失大片占領地。這場大衛與歌利亞的戰爭，俄國打得灰頭土臉。而普丁的對策，是狠招再上層樓，一面發布「部分動員令」徵兵30萬，一面在烏東4州辦公投，再正式兼併入俄。既然烏東成了俄羅斯領土，普丁放話說為保護俄羅斯，要「動用一切可以使用的手段」，還強調這「不是虛張聲勢」，很明顯是要用核彈嚇阻烏克蘭更進一步的反攻，並且向提供軍援的歐美施壓。

這是二戰以來世界遇到最明確的核武威脅，因為場景是在一場戰爭進行式中，可不是北韓那種自嗨的嗆聲。俄軍戰績不如預期，陷入看不到盡頭的苦戰，讓普丁顏面極為難看，再繼續輸下去，或者拖長成當年的占領阿富汗，他必然要付出沉重的政治代價。普丁把核武拉到檯面上喊話，是因為在歐美大量先進武器軍援下，俄軍戰況難以突破，還有可能被進一步反攻。拿出核武來嚇人，是為了怕輸。

核武當然很可怕，就算是小型的戰術核武，也會重演當年廣島、長崎的毀滅性浩劫，不只多少生靈殞滅，核輻射更將禍及整個歐陸，包括俄羅斯本身。普丁的目的是想阻止烏軍的反攻，但真的不該對他的核武威脅屈膝，因為那並不會換來一個比較安全的世界。

未來戰況可能有幾種發展，一是陷入長期抗戰，雙方膠著在你來我往中，烏克蘭只要還有歐美的軍援以及作戰的鬥志，就可以繼續打下去。二是普丁同意進行和談，也許有結果也許沒結果，但至少有一段時間可以停戰，讓雙方喘口氣，也讓國際調停介入。三是普丁鋌而走險，動用核武的可能性隨之提高。俄國內部因為徵兵大受衝擊，連大學生、老先生都被拉伕，民眾必然心生恐慌抗拒，邊界的逃難潮恰是明證。普丁如果自覺政權不穩，而且賭歐美不敢真的升級進入核戰爭，就可能以更具體的核武威脅逼歐美向烏克蘭施壓，看能不能像季辛吉主張的，讓烏克蘭放棄部分國土以達成停火協議。

但是，用核武逼迫出的安全是假安全。實質上，就是歐美和烏克蘭在核武面前認慫了。你認慫一次，日後你將認慫千百次，因為人家知道你的命門在哪，而一個強權從此能毀壞國際秩序為所欲為。普丁穩住戰況後，可以在休養生息後繼續進攻。既然核武一出人人走避，那他大可以捧著核武一路攻入基輔，興致來了再往西打也不是不行呢。這個世界哪會比較安全？歐美若犧牲烏克蘭，除了養大一個益發毫無忌彈的惡霸，又能對大家的安全增加什麼保障？

這場戰事若沒發生多好，但在普丁出兵的那一刻，局面就已無法善了。對付他最好的對策就是擊敗他，不膽怯也不示弱，這點，烏克蘭總統澤倫斯基是值得肯定的。

（作者為資深媒體人）