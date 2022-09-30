行政院9月29日正式宣布，自10月13日起，所有外來入境檢疫的時間改為0+7，免隔離、取消開立居家檢疫通知書。入境者若無症狀，可以搭乘大眾交通運輸工具，後7天自主防疫，快篩陰性者開放外出用餐。交通部觀光局同時也配合解除禁團令，開放一般觀光。這是自疫情發展以來，政府施政措施中最具魄力的一項，可以看到政府是有心為國人剔除疫情帶來的一些壓力。

但是在開放的政策裡，卻獨獨對中國大陸、香港與澳門地區有意來台的旅客予以排除。台灣旅遊業人士直言，只留下中港澳地區仍有限制，一看就知道是政治因素的作崇。當然不久之前，兩岸之間因美國眾議院議長裴洛西來台訪問，引發了一連串的緊張情勢，這是否導致政府在宣布這項開放政策時，有意對大陸、香港、澳門的旅客予以杯葛？看來顯然是有「連帶」的效應。

但是，當兩岸邁向對抗情勢之時，兩岸當局都應?動一些解套的智慧之舉，並非一成不變地推向敵對之勢，因為唯有這樣，我們才能在兩岸之間看到緩和的氣氛。遠的不說，至少在看得到的情勢裡，兩岸仍存有「平和」的環境，對雙方人民來說，才是讓人樂見的趨勢。

所以，綜觀來說，當前中港澳的居民來台是否可受惠於一般觀光開放的政策，關鍵所在應是陸委會背後主導的杯葛可以鬆梆；而且台灣現階段若能釋出善意，直接把中港澳居民來台的禁令一起解除，畢竟是給予對岸的一份善意。而且目前有了疫情開放措施的前例，日後畢竟總有恢復中港澳居民前來台灣觀光的一天，儘管大陸現今也有禁團令，但政策持續在清零中，台灣若在這個措施上比大陸更早啟動優惠政策，對中港澳居民、甚至北京當局，也是一種可導致兩岸走向「和平相處」的啟示。

另外，我們再看看Booking.com一項「最想來台旅遊」排行的國家人民名單。針對「搜尋台灣為目的地的旅人所在地」前10名，榜單上第10名～第4名分別依序是法國、印尼、馬來西亞、加拿大、英國、澳洲以及第4名的德國，而日本則無庸置疑搶進前3名獲得季軍，第2名為新加坡，而美國則是第1名。看到這份名單，台灣民眾絕對會對這前10名的國家充滿了「深刻印象」。同樣道理，當台灣在兩岸目前嚴峻的情勢之際，若仍對大陸民眾存有一份「歡迎來台一遊」的善意，對岸會以怎樣的心情來感受台灣的這份情意？自然在心頭上是歡喜的。

日本外務省在今年4月6日也曾發布一項公告，聲明從4月8日凌晨開始，共有106個國家將不會被拒絕進入日本，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、泰國、印尼等。至於台灣，根據日本於2020年10月30日之公告，《對於新型冠狀病毒感染症之政府方針及簽證發行相關議題（列管地區的解除與追加）》，早已解除台灣等9個國家的入境限制。即台灣從2020年11月1日起，已被日本列入「解除入境限制的國家名單」。而且我外交部新聞稿也曾指出，日本自2020年11月起，已不再將台灣列為禁止入境日本的對象，自今年3月起，日本又放寬受理台灣人除觀光事由以外的赴日簽證申請。所以綜合以上所述，台灣早在2020年11月1日起，就被排除於日本因疫情限制入境之名單，這也說明了日本政府對台灣所表達的善意。台灣民眾一旦了解情況後，當然會有另一種「感受」在心頭。（作者為澳門理工學院名譽教授）