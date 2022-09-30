台獨真是個好生意。

巴拉圭總統剛剛在聯合國大會發言，「支持台灣加入聯合國!」，昨天馬上公開呼籲「台灣應投資巴拉圭10億美元，以便讓他不要把外交承認導向中國大陸。」

我看到新聞，笑哭了。

人家還真不含蓄，意思是，我戲先演了，片酬是300億，拿來！不然我立刻倒向中國大陸。

而美國每天想著法子挖台灣的錢就更不用說了，美國參議員葛瑞姆要台灣買1400億美元波音787，台灣火速買單。

日本國會議員來台，要台灣買三菱買軍用運輸機。巴拉圭也公開開價10億美元。

21世紀了，時間寶貴，大家都很直白，也都火眼金睛。

這年頭，經濟不好。美國霸權可以想吃什麼生意，就吃什麼生意。

如果吃不到5G？就全球通緝華為。

吃不到高端晶片？可以威逼台積電去設廠交出技術。

吃不到歐洲能源訂單？可以阻止北溪2號管線，可以拱火俄烏戰爭。萬一歐洲有點三心二意，管線立馬被炸。

這年頭有什麼生意，是符合美國利益，不會得罪美國，又萬試萬靈的？反中台獨，就是天下最好的營生，可以空手套白狼的無本生意。美國讓立陶宛立個榜樣，出個聲，馬上來台灣撈錢搬錢。

這巴拉圭總統一看急了，我也要10億美金。各國政要，各個國家，想要錢，就來台灣撈，前仆後繼。台獨真是個好生意。

這種生意，可以一直做到中國統一。統一以後，華航1400億，巴拉圭300億也好，萬億軍火也罷，都可以立刻省下來。誰敢再來勒索？