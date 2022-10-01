來到大陸這些年，每次回台北時都會在與人生不同時期的老友碰面聚餐，分享著在大陸的所見所聞與點點滴滴，但周遭真正願意來大陸的平心而論掐指都算得出來。

但如今在廈門這座城市，卻有一位17年情誼的老友，我見證了他短短5年在廈門發展的人生故事，他這5年大陸打拚的故事，可以說是台灣年輕一代打拚奮鬥的典範，更替他高興的是，如今在廈門也拾獲了屬於自己愛情，廈門更成為他人生第二個故鄉，他是來自台北的曹聖永。

我們2005年當初因一起打籃球而認識，他自大學時起就在課餘時間打工，朝著自己的人生事業不斷邁進，如今他更用這份專心致志的拚搏精神，在一海之隔的廈門追尋人生的全新夢想。

2017年12月4日，一件行李箱、一個手提包、一張台北到廈門的單程機票，一個小時的航程，幾乎可以說改變了聖永的一生，他獨自一人來到了廈門。

曹聖永是一個土生土長的台北人，從幼稚園到大學，都在台北這座城市度過，由於大學兼職打工的關係，畢業後，自然而然地進入了教育培訓行業，八年的時間，從基層的業務人員一路升上校區主管，職業生涯還算平穩順利。

在2015年偶然的一次教育機構參訪行程中，聖永首次踏上大陸的土地，來到了廈門，當下心裡覺得既熟悉又陌生，因為兩岸有著共同的文化、語言、飲食習慣，他居然不曾到訪，慚愧之餘，也讚歎大陸這十幾年的飛速增長，跟他陳舊的認知產生巨大的落差，強有力的基礎建設、便捷的電子支付，著實讓他印象深刻。

四天三夜的行程匆匆結束，但是這段出差的旅程在聖永心中埋下了一顆悸動的種子，回台灣之後久久不能忘懷。他印象很深刻是，當年的夏天聖永還跟同事花了三倍的價錢，團購一大箱加多寶涼茶來喝，藉此懷念那幾天出差的日子。

因緣際會之下，公司加大力度發展大陸事業部，2017年底，聖永正式派駐至廈門分公司，他非常爽快地答應了主管，但是當時他的家人、所有的朋友都非常不能理解，因為聖永所有生活圈、朋友都在台北，為什麼非要獨自一人來廈門發展。他也不得不承認，飛機一落地廈門，當下他就後悔了，感覺脫離了所有的人事物、一個順風順水的舒適圈，一個從小到大成長的城市，失落跟寂寞感油然而生，感覺一切又要重新開始，從頭來過。

而緊湊的工作步調，友好的大陸同事，讓他加速融入了大家，自此開啟了在大陸的新生活。為了加速適應，聖永逼自己剛來的半年不能回台灣；為了接地氣結交朋友，他獨自一人走遍了廈門島內外大小城中村，體驗大江南北各種小吃，跟鄰桌吃烤串吃到變好兄弟；租房的鄰居現在回安徽了，他們還是定期碰面。

他走過沿海一線城市，也去過內陸的農村，上海、深圳、廣州、成都、長沙、杭州、重慶、武夷山等等，都有聖永的足跡，感受到大陸一年比一年飛速的發展與龐大的消費市場，更重要的是聖永結交了一群來自五湖四海的好朋友。

2020年過年之際，新冠疫情爆發，當時所有人都在為武漢集氣，而廈門也相對嚴峻，所有親戚朋友幾乎都勸聖永別回大陸了，就留台灣吧，他還記得當時他只跟母親說一句話，如果就因為一場疫情，他丟下團隊跟肩上責任，他會內疚自責一輩子，然後聖永義無反顧，在疫情最艱難的時刻返回廈門，因為他在這片廣闊的土地上，還有未完成的夢想。

2021年宣佈教育雙減政策後，所有學科類的K12教培機構都面臨著前所未有的挑戰，聖永所屬的公司也不例外，準備正式縮減廈門業務，並打算把他調回台灣。他在思考一天後，他正式婉拒了台灣母公司的安排，直接裸辭，台灣的主管不解，家人詫異，他居然辭去一個這麼穩定的工作。

聖永只單純認為，挑戰伴隨而來的是更多的機會與機遇，關鍵是我們有沒有能力與決心把握住而已，因此他決定留在大陸，而這邊的市場環境也更適合他這階段的事業發展，聖永想在這邊發揮更多價值，同更多優秀的大陸人才作競爭，實現更高的成就，就這樣，聖永留下了。

而在2021年底，很幸運地得到現在的老闆賞識，他正式加入了中醫藥行業，負責中醫診所的運營，希望能把教培行業的服務體驗、標準化流程、運營模式，為傳統的中醫診所賦能，讓來就診的病患，能享有更精緻的醫療服務、與優質的看診體驗。同時為了延續傳承中醫藥文化，聖永也利用過往培訓行業的經驗，舉辦了多場研學活動，讓孩子從小學習中華傳統文化與中醫藥知識，同時也舉辦多場兩岸醫生進入社區的義診，為促進交流融合與提升健康意識盡一份心力，他認為這是非常有意義的事，他也會繼續堅持。

在2022年中，他更受邀在海峽論壇的子論壇「台灣人才廈門對接會」，向在廈的200多位台籍畢業生分享他的職場故事，從2017年外派登陸，到2021年裸辭，從台資到陸資，從教育到醫藥，他始終相信，夢在前方，路在腳下，人生只有走出來的美麗，沒有等出來的輝煌。

2020年的新冠疫情、2021年的雙減政策，其實他都有返回台灣的機會，回到他最熟悉的舒適圈，或許他也就是一個再普通不過的上班族，過著可預見的人生，沉浸在小確幸的喜悅中。但聖永堅持下來了，因為他心裡明白，回去多少都會有那麼一絲遺憾的，大陸對聖永來說有著無限的希望與可能，或許台灣的家人、朋友不理解他，但他清楚他自身的目標方向、追求的事物與信念。

男兒本當志在四方，勇闖天涯，他的熱情與鬥志深深觸動了我，更說明了大陸是希望的沃土，在大陸的這五年就是他不斷追求挑戰與超越自我的歷程，這是我的老友曹聖永，一名奮鬥型台青的故事，而在築夢的過程中，他仍然在全力以赴著。聖永說：「只要相信跟努力，這裡一定有一片屬於自己的星辰大海，詩跟遠方。」（侯聰明/自由撰稿人）