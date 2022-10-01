近年來英國經濟成長低迷，且通膨率飆升至10％以上，有發生停滯膨脹的疑慮。甚至有媒體指出，在這次俄烏戰爭危機中，英國恐怕會倒退回新興工業國家，英國經濟究竟出了什麼問題，以至於陷入如此的困境呢？

英國在脫歐之前，是歐洲經濟表現前段班的優等生，經濟成長率高、通膨率低，民眾生活也過得愜意，但若干政治人物不想屈居德國、法國之後，排名歐盟老三，在追求國家主權的號召之下，鼓勵民眾脫歐。在順利脫歐之後，卻不幸旋即面臨俄烏戰事帶來的能源、通膨危機，以至於英國經濟陷入危機。1980年代中後期，英國經濟在歐洲充其量只是中等生，但在柴契爾夫人的節制工會，要求工會不得超過生產力的加薪，強力主導公營事業民營化，以及後來的加入歐盟。在內部結構轉型、外部有歐盟規模經濟利益的庇蔭下，英國一躍成為歐洲經濟強權，也造就了2000年代以來的經濟好光景。

但在脫歐後缺乏外籍移工，英國民眾被剝奪在歐盟自由移動的就業權利，又因免關稅取消的出口劣勢，以及服務業准入仍有不少爭議下，對其經濟成長的制約逐步顯現；加上俄烏戰爭陷入長期化，助長了糧價、油價的高漲，以及COVID-19斷鏈的衝擊下，也影響英國的勞動力、物流調度，致英國目前通膨接近10％，今年經濟成長率可能下修至低於1％。雖然這不完全是脫歐的後遺症，但在加乘效果之下，也使英國經濟目前陷入低成長、高通膨的困境。根據英國的民調顯現，至少有六成的人後悔脫歐。同時也有八成的人認為，脫歐的好處低於原先的預期。

台灣經濟沈潛了十多年，但就在過去短短兩、三年間，台灣經濟表現耀眼、台幣大幅升值，經濟成長居於亞洲前段班，股市漲幅也相當驚人。人均所得更在三年內成長了近7,000美元，也逐步趕上南韓。但這一切好不容易結下的果實，卻可能在兩岸危機再現、中共謀我日亟之下而毀之於一旦，尤其是美國裴洛西議長來台，台灣可能得付出龐大的代價。目前中國的軍事演習、軍機跨越海峽中線、產品可能遭受抵制等，似乎以切香腸的方式困擾著台灣。如果沒有從長計議、有效評估，對企業的衝擊、民眾信心的打擊將是不言可喻。

此次中國軍事演習更勝於1995～1996年的第三次台海危機。因為第三次台海危機，台灣出口大陸的比重只有25％左右，而且產品分散在塑膠、機械、資訊電子產品。同時，李前總統情報工作做得好，資訊對稱下，衝擊相對有限。但這次台海危機，台灣出口到香港、澳門及大陸占了台灣總出口的40％以上。電子資訊與半導體占台灣出口更高達55％，對大陸的依賴程度更高。尤有甚者，目前兩岸之間幾乎沒有溝通管道，互信基礎薄弱，擦槍走火的機率也隨之大為增加。

雖然目前只有農漁產品、茶、加工產品（如烘焙、伴手禮等，以及更改MIT標籤）被限制進口，它們所帶來的成本，初步判斷在10億美元上下，但影響廠商超過2,000家，背後的員工更不在少數。如果軍事演習無期限、成為新常態，這麼一來，影響的就不只是廠商，還包括股市、外資、台灣本地的投資、觀光與整體經濟的表現，尤其是台灣的半導體產業。

不少人認為，台灣對大陸出口85％左右都是中間零組件、原材料，這些都在大陸加工再轉出口至歐美。因此，台灣對大陸依賴，大陸也對台灣依賴，比較不容易受到大陸的抵制，影響的只有15％直接輸入大陸的消費品。不過，我們必須體認到，中國大陸在共產主義下，可以不考慮成本效益，如果對這85％的進口品課徵關稅，或限額進口、延緩報關，勢將嚴重衝擊台灣的出口與貿易順差。

因此，痛定思痛，政府必須針對不同的情況（如取消ECFA、課徵高關稅、封鎖台灣、武力犯台等），評估可能的衝擊，並加上地緣政治的思考，如美國晶片及科學法案（CHIPS and Science ACT）、Chip 4聯盟等對台灣半導體產業及整體經濟的衝擊；並研擬可能的對策，包括中國之外的替代生產基地、市場、半導體大陸市場撤守的影響，以及封鎖時台幣貶值、資金外流、房市、股匯市等暴跌有相關的配套，才能因應突發的局勢。

我們誠摯的希望政府可以籌組跨部會的應變小組，審慎地面對環境的變化，預先準備好多套劇本，謀定而後動，並精準估計成本、槓桿資源，為台灣爭取最佳的政經利益。