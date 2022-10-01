2022年底縣市長選舉，桃園市堪為全國矚目的焦點，藍綠兩黨皆摩拳擦掌勢在必得，這一役不僅攸關鄭文燦及朱立倫的政治生命，更牽動2024總統選舉布局，因此雙方陣營莫不精銳盡出、廝殺激烈，選戰攻防火力也隨投票日逼近持續加溫。

此次民進黨為延續桃園、竹市政權，煞費苦心安排小英男孩林智堅辭職轉戰桃園，未料兩本抄襲論文和12億棒球場的照妖鏡，讓這位五星級市長跌落神壇，短短30餘日的參選如夢幻泡影，連帶使桃園和竹市選情蒙上陰影，儘管抬轎的鄭運鵬迅速遞補上轎，但民進黨對於小智的折翼之恨難以忘懷，除接續加演全台抄襲大亂鬥的戲碼，欲把對手變成烏鴉一般黑外，精心毁滅對手的計畫也正鋪天蓋地進行中。

回顧台灣選舉奧步史，抺黑伎倆已從過去的黑函、非常光碟，進階到網軍側翼，但從這次被綠營視為頭號敵人的張善政和高虹安，遭遇如出一轍的攻擊模式來看，今年負面選舉的手法更為精進，宛如黨政媒合體一條龍，天羅地網任我行：由中央廚房提供素材給特定媒體獨家揭露，在地側翼備揶揄道具吸引眼球帶風向，選戰主角放話定調，府院黨接力上陣撻伐，綠媒與名嘴極盡扭曲能事，地方黨部不惜重本散發精裝黑函，相關單位積極配合充當羅織入罪的打手…。如此步步精心，就是想讓對手深陷抺黑泥沼中萬劫不復，最終伺機獲得勝出。

值得玩味的是， 此次鏡週刊於8月30日獨家爆料張善政主持的研究計畫涉抄襲，農委會至9月16日才正式公布6篇高度重復的初步調查結果，但鏡新聞卻早於9月2日事件爆發第三天，即獨家報導農委會初步認定該計畫涉嫌違約的消息，令人不禁懷疑這是一齣先射箭再畫靶的歹戲。

一個15年前由台灣優良本土企業宏碁公司承接的三年期研究計畫，當時經由農委會審查通過、完成驗收，也為台灣農業e化創造不可抺滅的效益與貢獻，如今竟因一場選舉，瞬間變成抄襲A錢的罪犯，時任計畫主持人的副總張善政，更是始料未及當年團隊的心血會成為這場選舉奧步下的祭品，相信直到投票前，國家機器仍不會輕易罷手，農委會恐仍在昨是今非的錯亂邏輯中繼續配合演出。

今年選舉，傾綠媒體一再淪為助長惡質選風的打手，想起當年高舉黨政軍退出媒體大旗的民進黨，取得政權後卻背離初衷變本加厲，得媒體者得天下的迷幻藥上癮後便無法自拔，各種黨同伐異、箝制輿論、指鹿為馬等行徑一再上演。近日又傳出府院介入鏡電視發照，施壓NCC的事件，若指控屬實，此將為執政黨自關閉中天新聞台後，用政治力脅迫媒體（TVBS）移頻的惡例。而原本應該維持中立專業的媒體第四權，若為利益而屈服當權者，甚至不惜出賣新聞自由的監督權，更是應該遭受全民唾棄。

今年的桃園市長選舉是一場不公平和不對稱的選戰，國家機器和市政體系為延續地方政權已然全面啟動，各種枉顧行政中立、栽贓抺黑手段紛紛出籠，最終候選人為桃園市擘畫的施政藍圖和願景恐連帶葬身於惡質的負面選戰中乏人問津，著實令人可惜，相信這絕非是選民樂見的結果。

目前張善政繼研究計畫被控涉抄襲後，再度陷入中秋聯歡頒獎涉賄案，檢調也以超高的效率展開偵辦行動，這一波波的攻擊如排山倒海，選賢與能的民主精神已在各式奧步中喪失殆盡。在選戰倒數階段，張善政該如何反制突圍各種明槍暗箭，捍衛自己的清譽，還給桃園市民政治清明的美好未來，相信桃園鄉親也都在看，這也正是一位領導者危機處理能力和決斷力展現的最佳時刻。

相信宏碁，還是民進黨？ 相信張善政，還是鄭運鵬？且看11月26日桃園鄉親的智慧了！

（作者為國家政策研究基金會行政專員）

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