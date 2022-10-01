有一次，在一個學術論文發表會上，有一個人舉手發問，質疑我數據中的P值太小，會產生太大的誤差。

我客氣地問他，是否知道P值為何。他回說：「It stands for statistical power！」

我幽默回他：「Oh, what you meant is type II error which is reflective of sample power. It’s true that the sample size is like man, the bigger the better. But P value is like ignorance, the smaller the better！」

言畢全場哄堂大笑，也化解了尷尬的場面。

在統計上，當P值越小，表示越有充分的證據可以否定原始假設，因此越小越好。而影響標準差的，是樣本數的大小，樣本數越大，標準差越小，因此越大越好。當然樣本數越大，成本越高，因此任何一個研究都是要在一個合理的統計檢定力底下，找出一個最佳的樣本數。

很顯然，這位舉手發問的學者是把兩個概念搞混了。會後他特別跑過來，謝謝我的幽默，也幫他釐清了以前錯誤的理解。

所以無知可怕嗎？當然不，最重要的是態度。滿招損，謙受益，這是不變的真理。一個人面對無知，如果謙卑，就能擴大知識的容量。反之，如果一味自大，就只會讓目光越來越短淺，眼界越來越狹隘。

台灣現在好比一個池塘，裡面住著許多青蛙，這些青蛙或許為數不多，可是叫起來卻特別大聲。這個池塘裡面還住著其他的活物，可是這些活物習慣了冷眼旁觀，逆來順受，自求多福。所以很快這些青蛙就占據了池塘的話語權，每天鼓著肚子，叫的特別神勇。

這樣叫著叫著，這池塘裡面的青蛙就慢慢覺得自己是天下無敵，世界無雙了！時間久了大家都要跟著一起叫，不叫的，就會被霸凌，被說不愛台！於是在仲夏夜的晚上，當這群青蛙一起發出宏亮呱鳴的時候，他們覺得這是何等光榮，何等自由民主的一刻！

台灣現在最大的問題，就是無知與自大，特別是所謂的本土台眾。這些台派信眾與教徒們目中無人，冷血兇殘，不尊重異議者，動輒霸凌出征，毫無人性可言。這些人對戰爭的危險毫無察覺，他們對台灣的驕傲感與光榮感，完全是建立在對國際局勢（美國會出兵保護台灣）和自身狀況（台灣的戰力神勇）的不了解之上，而這種致命的自負，其根源就在於無知。

歷史告訴我們，一旦無知再加上自大，這種致命的組合，無疑會帶來巨大的災難。正所謂選擇性的正義最噁心，無知的傲慢最可憐。很不幸的是，台灣現在兩者都俱備了！但這是民進黨自己養出來的獸，如果最後被反噬也是剛剛好而已。

民主就是自作自受，怨不得別人。當然，若是作弊、專制的民主，那又另當別論了。但你玩不贏它，卻又不願起來付出代價做出改變，又能奈它如何呢？正是人生沒有後悔路，最終，也只能讓無知與冷漠把自己跟下一代的未來侵蝕殆盡了！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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