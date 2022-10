有一次,在一個學術論文發表會上,有一個人舉手發問,質疑我數據中的P值太小,會產生太大的誤差。

我客氣地問他,是否知道P值為何。他回說:「It stands for statistical power!」

我幽默回他:「Oh, what you meant is type II error which is reflective of sample power. It’s true that the sample size is like man, the bigger the better. But P value is like ignorance, the smaller the better!」

言畢全場哄堂大笑,也化解了尷尬的場面。

在統計上,當P值越小,表示越有充分的證據可以否定原始假設,因此越小越好。而影響標準差的,是樣本數的大小,樣本數越大,標準差越小,因此越大越好。當然樣本數越大,成本越高,因此任何一個研究都是要在一個合理的統計檢定力底下,找出一個最佳的樣本數。

很顯然,這位舉手發問的學者是把兩個概念搞混了。會後他特別跑過來,謝謝我的幽默,也幫他釐清了以前錯誤的理解。

所以無知可怕嗎?當然不,最重要的是態度。滿招損,謙受益,這是不變的真理。一個人面對無知,如果謙卑,就能擴大知識的容量。反之,如果一味自大,就只會讓目光越來越短淺,眼界越來越狹隘。

台灣現在好比一個池塘,裡面住著許多青蛙,這些青蛙或許為數不多,可是叫起來卻特別大聲。這個池塘裡面還住著其他的活物,可是這些活物習慣了冷眼旁觀,逆來順受,自求多福。所以很快這些青蛙就占據了池塘的話語權,每天鼓著肚子,叫的特別神勇。

這樣叫著叫著,這池塘裡面的青蛙就慢慢覺得自己是天下無敵,世界無雙了!時間久了大家都要跟著一起叫,不叫的,就會被霸凌,被說不愛台!於是在仲夏夜的晚上,當這群青蛙一起發出宏亮呱鳴的時候,他們覺得這是何等光榮,何等自由民主的一刻!

台灣現在最大的問題,就是無知與自大,特別是所謂的本土台眾。這些台派信眾與教徒們目中無人,冷血兇殘,不尊重異議者,動輒霸凌出征,毫無人性可言。這些人對戰爭的危險毫無察覺,他們對台灣的驕傲感與光榮感,完全是建立在對國際局勢(美國會出兵保護台灣)和自身狀況(台灣的戰力神勇)的不了解之上,而這種致命的自負,其根源就在於無知。

歷史告訴我們,一旦無知再加上自大,這種致命的組合,無疑會帶來巨大的災難。正所謂選擇性的正義最噁心,無知的傲慢最可憐。很不幸的是,台灣現在兩者都俱備了!但這是民進黨自己養出來的獸,如果最後被反噬也是剛剛好而已。

民主就是自作自受,怨不得別人。當然,若是作弊、專制的民主,那又另當別論了。但你玩不贏它,卻又不願起來付出代價做出改變,又能奈它如何呢?正是人生沒有後悔路,最終,也只能讓無知與冷漠把自己跟下一代的未來侵蝕殆盡了!

(作者為美國伊利諾芝加哥大學教授)

