高雄彌陀區保安堂打造了一座紀念日本前首相安倍的銅像，表示感謝與敬意，而監察院長陳菊也出席了剪彩活動！

相對地，有好一陣子了，台灣各地綠營人士掀起破除蔣公銅像的歪風，並棄置不顧。好在桃園大溪決定收容各地棄置的「蔣公」，在慈湖的外面廣大草坪上安置了百座以上的各式蔣公銅像，而成為蔣公公園，並成了一個著名的觀光景點！

韓國最近在首爾的公園中，安置了前日本首相安倍，向慰安婦下跪道歉的銅像，在日本國葬安倍時，成為則很搶眼的國際新聞！

上述對銅像的三種態度，譲我的精神有些錯亂。

安倍對台友好，日台唇齒相依，都是事實，我也感念日本友台之情。但同時我也沒有忘記，1895年日本佔領台灣時殺害數十萬台人，以及抗日戰爭時日本殺害數百甚而上千萬同胞，及日本人曾作了「南京大屠殺」的罪行！

當然我們鼓勵忘記仇恨，再建友好台日關係，我同意並尊重。但上述在台灣拆除蔣公銅像的現象中，在韓國為慰問婦討公道，而立安倍跪像贖罪時，台灣竟有立安倍銅像表示敬意，同時邀請監察院長陳菊前往剪彩致敬，這種強烈對比的行逕，讓我為之震攝及錯亂！

到目前為止，安倍兩任首相時對台作了那些對台的具體貢獻？而蔣公卻是以當年帶來的資源全力建設了台灣。我們可據以比對討論他們的對台貢獻，但為何現在的台灣卻對前後兩位中日政治家，有着絕然不同的待遇，令我百思不解。

再看到韓國人對安倍立跪像贖罪的現象，我覚得有些台灣同胞的思想和行為，是偏頗、是不公、是好壞與對錯都分不清楚的，甚而是恩將仇報的！

我也批判蔣介石，我也欣賞安倍首相，但我會以同樣感恩的心情緬懷他們，我不會對他們採別極大差別的對待！我討厭那些故意扭曲歷史，並製造仇恨，心胸狹窄的政治野心家！

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