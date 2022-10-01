有意角逐2024年美國總統選舉共和黨提名的前國務卿蓬佩奧9月26日抵台，這是他今年第二度訪台。蓬佩奧前次訪台曾主張外交承認台灣，引起很大的爭議。蓬佩奧在台灣名利雙收，無非是蔡政府以「抗中保台」為執政主旋律，美國反中政客有機會到台灣扮演「抗中達人」，卻讓兩岸關係更看不到和平的曙光。

聽見台灣要和平的聲音

在民進黨「抗中保台」思維下，所有台灣人在面對有關民主價值、國家安全、防衛政策等議題時，都必須成為充滿戰鬥意志的「綠巨人」才是勇敢的台灣人。凡對大陸友善、抗中意志薄弱者就是「投降派」。在這個邏輯下，所有想參選的人都應該簽署「絕不投降承諾書」，向國人與國際社會昭告，面對中國大陸的威脅，將如同烏克蘭人般，堅決團結抵抗入侵。

但台灣不是烏克蘭，更未遭到大陸武力進犯，所謂「絕不投降承諾書」，反而把台灣所面對的情境「烏克蘭化」。諷刺的是，台灣2300萬人不會成為烏克蘭人，反倒更像俄羅斯人，面臨不甘不願上戰場的命運。曾經強悍的「戰鬥民族」如今踢到鐵板，俄軍無力阻擋烏克蘭軍隊絕地大反攻，普丁只得發出動員令，把更多俄羅斯人送上戰場。

戰爭讓俄羅斯人喪失為國盡忠的意志，不再以身為「戰鬥民族」為榮，有護照的役男紛紛逃離這個國家。當戰爭缺乏正當性，人民就會拒絕上戰場，不用上戰場的人恣議發動戰爭，等於強逼人民逃亡。民進黨的「抗中保台」像極了俄羅斯，掌權的人喊戰，搖旗吶喊的跟隨者跟著喊「拒絕投降」。但如果兩岸真的發生戰爭，誰才是上戰場的人，絕非坐上綠營高位的「太陽花鬥士」，而是沒有發言地位的年輕人。

抗中的歇斯底里症之下，有企業家出錢鼓動抗中，有外國政客撈錢煽動反中，還有學者越界訓練「黑熊勇士」，竹篙湊菜刀豈能把「黑熊」變英雄。還好，黑暗盡頭總有光芒出現，前副總統呂秀蓮喊出「和平保台」，儘管聲音微弱，卻讓國際社會及大陸聽到台灣也有愛好和平的聲音，而不是只有喊殺喊打的戰鬥聲。

和平才是最可貴的價值

戰爭與和平都是國家實現目標的手段，國家可以利用閱兵、軍演等準戰爭方式展現意志，很容易被看到，也很容易產生震撼效果，更可以激勵人心，戰爭喊得越震天價響，國家意志越容易被看到、被重視，對掌權者越有利。但和平出於理性，理性代表冷靜、不激情、缺乏群眾魅力，理性的聲音發不出高亢激昂，鼓動人心的吶喊，不為政客所喜。因而戰爭與和平總是處在不對等、不平衡的地位，即使人們內心嚮往「和平」，卻敵不過戰爭言論的輾壓。

「和平主義」，又稱「非戰主義」，是指反對戰爭、軍國主義（包括徵兵制及強制兵役）或暴力，追求以和平與非暴力方式解決人與人之間的衝突和對抗的一種思想。從19世紀出現「和平主義」以來，人類無時無刻不在發生戰爭，讓社會衝突論者相信，衝突才是人類心所嚮往，只有戰爭才能解決衝突，和平之路得通過戰爭才能得到。特別是社會達爾文主義者，相信人類社會「適者生存」的原理，認為戰爭對人類進化有利，種族殺戮成為解決經濟與政治問題的方法。德國納粹已證明社會達爾文主義的可怕，人類不至於重蹈覆轍。

大陸官方一貫主張「和平統一」，武統是防止台獨的工具，美國研判2027年台海戰爭可能爆發，是政策評估的結論，未必真正實現，畢竟歷史上錯誤的政策評估早已汗牛充棟，戰爭與和平的命運掌握在自己手中。和平才是人類社會最可貴的價值，呂秀蓮的「兩岸和平論」，即使聲音微弱，卻是抗中聲音中最光亮的一聲。盼呂秀蓮以甘地自許，為台灣社會創造新的和平動能與價值觀。

呂秀蓮創造和平，曹興誠販賣戰爭，兩人人格與未來歷史地位早已高下立判。