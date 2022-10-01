藍營青年楊植斗因不滿國家通訊傳播委員會（NCC）對諸多爭議毫無作為，並淪為民進黨打手，手持綠色油漆潑灑NCC大門後自首，並在原地遭警上銬逮捕，以涉嫌刑法毀損罪及違反廢棄物清理法送辦，台北地檢署複訊後諭知無保請回。

看到這個新聞，心裡只有相當心疼。楊植斗是台大政治系畢業、擅長於辯論的高材生，他的敢言、口才都讓人相當印象深刻。這次楊植斗到NCC潑漆抗議，看他報警自首，在現場等候十分鐘，還說他自己對這件事情負責等，應該可以確信他並沒有「毀損的故意」，只是想用這樣的方式，讓NCC正視人民已無法再繼續忍受其目無法紀、唯我獨尊、倒行逆施的行為。

結果明明是自首，當事人叫警方來到這個地方來找他，還在原地等候，然後還需要遭警上銬帶回？看到這種情境、畫面不斷在電視上演，不但荒唐，真是離譜到極點。同時，所謂的毀損罪是否會成立，還有商榷的餘地。

楊植斗連潑漆也不是大面積潑漆，還主動通報等行為，就可以發現他的目的並不在毀損，而是一種表意。目的就是要喚醒NCC注意自己的職責。尤其當NCC對於媒體霸凌都不聞不問，且對人民的言論自由視若無睹之際，再加上表達的管道都被執政黨封鎖或箝制，也難怪植斗會以「公民不服從」的方式，抗議霸道且淪為政治打手的NCC。

畢竟這幾年下來，NCC主委完全忘了獨立機構的職責，竟一而再、再而三的離譜演出，漠視民主國家基本人權，甚至許多人都提出質疑，是否放任並坐視政治力妄想介入並控制有線電視台成為一言堂的荒謬劇持續上演？官員如此失職，自會引發大眾高度質疑。或許也因此導致這位青年朋友挺身而出，並以身試法，來捍衛人民「知」的權利。凡此種種，都可從楊植斗用傷害最小程度的方式來表達人民的憤怒，以及主動通報，並在場等候警方等行為可以認定。

據我事後了解，楊植斗也並不是光為了表達自己的憤怒跟不滿，而是因為NCC完全忘了法制，也忘了作為獨立機關應有的職責，他應該是認為只有這個方式才能叫醒NCC。

畢竟，NCC的離譜行徑已不只一樁。從中天新聞關台、華視爭議、TVBS移頻，到如今的鏡電視申照風波，人民的言論自由已被政府箝制成這個樣子；中二補選早就結束，NCC直到前幾天才輕判40萬；最近政論節目的風波，NCC又打算拖多久楊植斗或許是認為如果人民仍繼續沉默，恐怕中華民國勢將走入極權；不能容忍台灣得來不易的民主自由被摧毀，所以才會藉此喚醒全民的注意吧！

否則，就算楊植斗是國民黨議員羅智強的辦公室主任，接觸並聽取許這麼多來自基層民意需要反映，需要主管機關NCC正視，但他如果想去NCC找陳耀祥主委，陳耀祥會理他嗎？不會吧！陳耀祥連到立法院來備詢都還推三阻四或找理由請假；就算出席備詢也是問東答西；任如何開記者會，他都不甩你。不是嗎？

說句笑話，蘇貞昌說NCC是獨立機關，從不干預運作。拜託！民主與言論自由得來不易，新聞自由更是捍衛民眾權益的第四權，NCC及陳耀祥就請懸崖勒馬，別再做民主的罪人了！

（作者為立委、律師）