鏡電視申照案猶如照妖鏡，不僅反映蔡政府如何處心積慮打造政媒一條龍的治國模式；更暴露出政府與媒體側翼的共生鏈，已變成尾巴搖狗，貿然切割，恐遭致反撲揭瘡疤。否則，面對外界如此嚴厲的指控，又怎會只能唾面自乾？

吹哨者持續透過立委釋出錄音，揭露鏡電視如何在蔡英文授意下，由蘇貞昌向NCC主委陳耀祥施壓護航取得執照。訊息曝光後，鏡電視前董座陳建平也公開證實內容為真。

面對指控府院矢口否認，蘇貞昌在國會備詢時更說，「第三人在外面要講什麼話，這不是總統、院長能夠去控制，也不必去查。」這席話，還真是一語道盡內心的心虛。

依照正常的處理程序，對政府這樣嚴重的誹謗，府院必然是告到底。而政府竟反過來幫誹謗者說話，這不是擺明裴偉所說不都是事實嗎？與當初關中天新聞台如出一轍，府院施壓，由陳耀祥負責執行。這就是蔡政府箝制媒體的SOP。

蔡英文身為總統，若接受特定媒體關說就伸手施壓最高行政首長，打破獨立機關的獨立性、專業性，顛覆政府體制，這樣的爆料內容難道不嚴重？

司法是皇后的貞操不容懷疑。但今天，這個政府面對毀憲亂政的指控，卻是裝聾作啞；本該透過司法證明政府清白的關鍵時刻，卻是虛與委蛇，這要老百姓怎麼相信背後沒有上下交相賊？

近來周玉蔻抹紅宗教，甚至把不相干的無辜者抹成緋聞案主角，此情此景雖讓民進黨尷尬萬分，卻還繼續「時指緊蔻」。同樣地，面對鏡電視案，蔡英文、蘇貞昌也是該告不告，背後考量不就是憂心雙方一旦撕破臉，就等著遭反噬嗎？