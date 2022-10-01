台灣自以為是民主國家，但政治的醜陋已經不可聞問，尤以這次選舉為最。

競選時打躬作揖，「謙卑再謙卑」，「勞工是心中最軟的一塊」，發誓為民眾做牛做馬；當選後錢、權在手，吃銅吃鐵，貪汙腐化，敗壞國家，將苦難及債務留給全民及後代。以上惡行惡狀由蔡英文及其追隨者集大成，不但如呂秀蓮所說該下地獄，且該碎屍萬段。

政客為後任及全民挖深洞、埋地雷。就從小處說起，當年民調第一的苗栗劉縣長，施政只求抹脂擦粉，高價邀請世界男高音帕華洛帝開演唱會，一律免票。縣長輪替後，第一個月縣庫就發不出薪水。

再大些的地雷就是勞保。勞保保費勞工負擔3成、雇主6成、政府1成，給付則全由勞工享用，所以費率當然是越高越好，勞工獲得的給付才會夠。但政客們故意將費率壓低，表面上是為了減輕勞工負擔，實際上是財團逃脫了應承擔的社會責任，累積大量財富。政府愚民，放任財團勾結政客惡搞，歷任的勞委會主委、執政黨的立委，都該受到嚴厲譴責。

政府早已承認勞保基金將在2028年破產，為避免影響選情，近年撥補勞保基金，從200億起，不斷加碼至明年450億。但補貼勞保基金的錢，有哪一塊錢是蔡總統、蘇院長及綠營立委的錢？還不是勞工自己交的血汗錢。目前勞工在10年內未能退休的，都該拒繳勞保費。

更大的事件，是扁政府時期，國際能源上漲，但阿扁民粹治國，油電硬是不漲，中油台電都面臨破產。馬英九接任，第一周就油電大幅雙漲，達12.7%，4天後又漲4%，被民眾罵到臭頭及丟鞋子，這就是挖坑及埋地雷給下任的典型例子。因此全民應該主張，誰挖的洞誰補，自己埋的地雷自己拆，由當年執政者及其政務官變賣資產填補。如此就算總統亂開民粹支票，閣員也必然會提出諍言，國家才能大治。

蔡政府及綠營團隊近6年變本加厲，禍國殃民的事罄竹難書，可寫出百萬鉅著，包括高端疫苗、高價口罩、PCR及假快篩劑等，至少撈了上兆元。又沒收國民黨黨產及水利會，至少增加500位以上的政務官，月薪至少十數萬，嚴重破壞政府考用任官制度。中央政府國債至今年9月增為5.86兆，全台每人負擔25萬；這尚是小咖，若合計各縣市債務、各項隱藏國債，則高達25.6兆，包括初生嬰兒在內，每人109.4萬。台灣不但是萬萬稅，而且是萬萬債。

台灣墮落至此，館長、朱學恒、吳子嘉公開以三字經飆罵，並指陳時中買疫苗A了1億美金，買的快篩劑又貴又假等等亂象，一干人等都不敢提告，裝聾作啞；這與本人多次公開指責蔡英文至少說了20幾個謊，是個爛人，蔡英文至今亦不提告相同。因為告了就要上法庭辯論，然而事證俱在，如何能夠辯解？

為何全民都被蔡政府當傻瓜，不知上街頭革命？因為媒體都被收買了。最近前副總統連呂秀蓮帶大隊人馬上街頭，呼籲「愛和平、保台灣」的遊行，除了中天全程報導，其他媒體全消音，台灣根本是邪惡獨裁國家，自我宣稱民主，是騙西方國家和自我麻醉的下流口號。

全民就繼續吃萊豬、核食，生殖能力大幅下降，不婚不育、絕子絕孫；又將本應對抗共產政權的力量，轉為對抗同血緣、文字、語言、宗教的大陸人民，激化大陸青年支持武統台灣的意識。原來匪諜就在總統府及民進黨之中，專門抹紅那些善諫政府施政盲點的有識之士，高度分裂台灣，以加速促統滅台。

（作者為前衛生署長）