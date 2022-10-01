俄烏衝突從爆發以來，大半年時間衝突規模不斷升級，現在已經發展到除了頓巴斯兩州以外新增扎波羅熱和赫爾松，四地一起併入俄羅斯，遠超年初衝突開始時的預期。

過程中俄羅斯雖然蒙受了巨大損失，但毋庸諱言的是，烏克蘭才是損失最大的一方，而一直猶豫不決的歐盟，也成為最受衝擊的受害者之一，如今連北溪一號和二號都同時發生爆炸事件，歐盟國家的能源供應將雪上加霜。

事後回顧一下這大半年的事態發展過程，很容易發現各方存在的各種誤判，尤其是對危機訊號的無限放大，各方都在自己認定的偏執想法中愈走愈遠。烏克蘭的防俄反俄心態本身就不健康，「睦鄰友好」可不是一句客套話，烏克蘭必須認清一個現實是，無論他們跟北約關係再好，也不能忽略對俄關係的經營，畢竟後者才是永遠搬不走的鄰居，更何況其國內還有那麼多俄羅斯族裔，想依賴北約來制衡俄羅斯這本身就是一個走不通的死路。

對俄羅斯來說，本也不必過於擔心北約東擴造成的負面衝擊，抵制和反擊都是可行之法，但貿然發動戰爭對自己也是國力的消耗，而將4個州納入己方也等於讓自己失去戰略縱深，開始直面北約對抗的前線，他們當初的擔憂也由此變成了「自我實現」。

最莫名的受害者莫過於歐盟，他們雖然有緊跟美國的基本戰略，但他們一直以來也都有自己的利益關係，但在烏克蘭問題上卻一面倒的緊跟美國，失去了自己的外交自主權，但美國不會受到衝突的直接波及，歐盟卻需要，而且是直接受害者。這也說明歐盟幾個大國尤其是德國，在經歷領導層更替之後，缺少基本的戰略素養，在猶豫躊躇中讓自己失去了管控危機尤其是管控己方損失的契機，如今只能自己承擔相應的損失，其外交自主之路將更將漫長。

雖然在整個衝突過程中充斥著心理戰、認知戰以及各種陰謀論，但毋庸諱言，美國的戰略意圖比較清晰，那就是消耗俄羅斯，但美國本身也存在諸多誤判，這讓他們也沒有從中得到什麼便宜，俄羅斯並沒有像美國預想的那樣被拖垮，而美國自己也身陷經濟衰退困局，不會因為俄烏衝突而好轉。

兩岸關係跟俄烏衝突局面有其相似之處，身處周邊的韓國、日本首當其衝，尤其是日本，作為扈從一直緊跟美國步伐挑動兩岸對立。不過東亞局勢有個好處是南韓因為半島局勢的掣肘，不可能像歐盟那樣走上一面倒的路線，不可能完全得罪中國大陸，而日本也只不過是口頭搗亂，關鍵時刻還是得重新掂量一下分寸，東南亞各國更是完全中立，絕不會在中美之間選邊站，而且某種程度上還扮演著調和者的角色。

因此，真正的麻煩製造者就只剩下美國，拜登政府不斷地誤判，加上遏制大陸崛起的基本戰略底色，決定了他們總是按捺不住挑事的衝動。但對兩岸雙方來說，必須分清楚哪些是美國政府的行動、哪些是議員層級的自主行動，避免被後者牽著鼻子走，盡可能降低對立情緒，不搞危機升級，避免落入俄烏衝突的那種陷阱。