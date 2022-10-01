新冠肺炎法定傳染病降等，指揮中心解編是目前所有地方衛生局與醫院院感人員的期望。這種期望在邊境即將解封時，變得更加強烈，因為他們已經變成全台灣唯二不能過正常生活的族群，也是蔡總統4月6日承諾跳票的鐵證。

指揮中心成立的目的在協調衛生單位以外的部會協助防疫工作，因為政府機關內橫向溝通一向不順暢，指揮中心剛好可以彌補這項缺憾。交通部的關口檢疫、內政部的社區警戒管制、教育部的各級學校停課作業，都在指揮中心架構下順利完成。

指揮中心的橫向協調是項無利潤的任務，但法令上還賦予對認定的防疫物資可以利用徵用手段，避開採購法規，進行合法的順利採購，若被用來貪瀆，利潤可觀。這才是指揮中心不願意解編的原因。紓困條例的加入，讓可貪瀆的金額大增，範圍也由廣義的防疫物資橫向延伸至產業紓困。

這一大筆利潤的誘惑，指揮中心早就忘了初心。口罩、核酸、疫苗、快篩、以及藥物，幾乎每一項都能看出貪瀆的痕跡，但都拿指揮中心沒辦法，因為每一項都是合法貪瀆。指揮中心的威信就因貪瀆而蕩然無存。中央各部會的解封步調緩慢而不一致，指揮中心明顯已經指揮不動，和指揮中心貪瀆被看破手腳絕對有關。

指揮中心威信崩盤始於4月6日總統官邸指示回復正常生活後開始。指揮中心最簡單的做法就是直接解編，去除自己設的所有枷鎖，還老百姓正常生活。這無疑也是解編了貪瀆平台及陳時中的競選舞台，指揮中心才會用各種準備不足當作拖延解編的藉口，在利潤還沒有貪到最大化之前，能拖就拖。最大利潤在6月底的紓困條例展延，為了這筆錢必須拖到7月。但陳時中忘了要在自己聲望最巔峰的時候才能賣得好價錢。多歷經3個月要解不解的折騰，聲望被磨到谷底，才踉蹌的步上台北市長競選之路，是機關算錯的競選策略。

後期的指揮中心，在解封的路上只是民進黨貪瀆過的玩具。地方衛生局及醫院院感人員，為了配合大人的遊戲，幾乎耗盡了所有的白天黑夜，也無法兼顧原有的業務。登革熱到本土病例才被發現、腸病毒與新冠可能共伴感染造成幼兒腦炎，卻一直無法證實、今年是否會是大流感也沒人關注，所有公衛人員的時間都耗盡在通報9成是輕症病例的無聊業務上。新冠通報又非常繁複，3、5個病例就夠折騰一個上午，每日4萬例可以想是甚麼概念了，足夠癱瘓整個公衛體系。

更令人氣結的是公衛人員用血汗換來的數字都是垃圾，不但數字不真確，黑數一大堆，通報後的干預也很紊亂。指揮中心已經變成公衛體系的雞肋，雞肋的貪瀆味道只有當權者可以獨享。公衛體系不過只是貪瀆的書僮，早點解編才是對的。「見好不收」是陳時中聲望慘跌的原因，民進黨要再賠一次，大家是很樂見的。

（作者為中華民國防疫學會理事長）