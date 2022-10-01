鏡電視前董座裴偉錄音檔曝光，自曝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都曾為鏡電視施壓NCC，這若屬實比水門案更嚴重，蔡、蘇都有圖利罪嫌，下台、坐牢只是剛好而已；但蘇貞昌只淡淡回了一句：「不必查」。

錄音檔鐵證如山，裴偉也無法否認不是自己說的，只能辯解他不是在股東會進行時，而是在股東會結束後說的，不知這樣的差別有何意義。真相只有兩個可能，一是裴偉在錄音檔中說了實話，他的背後就是蔡英文與蘇貞昌，證實民進黨「政媒一體」，證實NCC只是民進黨的小弟小妹；那麼不但蔡英文應該要比照尼克森立刻辭職下台，整個NCC也必須打掉重練。

另一個可能，就是裴偉說謊膨風，打著蔡英文、蘇貞昌的招牌，來鞏固自己在鏡電視的權力地位，來要股東繼續挹資，這對股東是「詐欺」，對蔡、蘇是誹謗，也必須依法究辦。

古往今來，只有有罪的人會希望「不必查」，真正無辜的人反而要一查到底，才能還自己清白。尼克森、陳水扁對於自己的案子都是千方百計阻擋調查，最後果然罪證確鑿，難道蔡英文總統，想要步上他們的後塵？

因此蘇貞昌的「不必查」，社會第一個質問，就是蘇貞昌為什麼心虛，他有什麼見不得人、曝不了光的事情？就像2002年蘇貞昌擔任台北縣長時，在住處失竊180萬現金，他卻低調處理，只謊報失竊2本護照。當年蘇貞昌的現金來源有問題嗎，為什麼不願讓外界知道，現在對於NCC的「不獨立性」睜眼說瞎話，又有什麼原因？

蘇貞昌選擇在備詢時，公開要求相關單位「不必查」，不只是說給檢察總長邢泰釗聽，也是說給全台每一位檢察官聽的。鏡電視的另一位前董座陳建平，已經公開表示只要檢察官一聲令下，願交出完整的錄音檔，那麼檢察官就可以順藤摸瓜，先調查NCC對於鏡電視有無異常的審議程序，再查蘇貞昌、洪耀福有沒有施壓NCC主委陳耀祥。

今天蘇貞昌公開說「不必查」，聽在檢察官的耳中，就會變成「不能查」，鏡電視這個案子，最後必然是不了了之，沒有下文。民進黨關說司法不是沒有前例，但過去柯建銘、邱太三都還是密室裡面，偷偷摸摸，蘇貞昌已經「進化」到對著電視機喊話，真的是民進黨之光。

裴偉跟民進黨關係如何，閱聽眾心裡有數，走了一個周玉蔻，還有千千萬萬個周玉蔻，因為民進黨的習性，就是用手中的權力去操縱媒體的風向，對周玉蔻是如此，對裴偉依然。

就算裴偉只是對股東「膨風」，但膨風也不是無中生有，那就表示裴偉的確有民進黨的高層作為後盾，NCC準備把TVBS的頻道挪給鏡電視，其來有自。

幸好媒體的影響力，最後還是由閱聽眾來決定，執政者就算掌控了N家媒體，那也不過是同一個權力結構的N張面具，當閱聽眾只信任不由政府掌控的寥寥數家時，這個「N」也就沒有意義了，當年的國民黨如此，現在的民進黨依然。

（作者為自由撰稿者）