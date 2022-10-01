這兩年全球半導體供應受到疫情影響，需求量大增，晶圓代工產能呈現供不應求的狀況。然而近期似乎正好遇上市場情況的反轉，連帶影響了台積電明年有意調漲價格的計畫。

業界原本傳出，台積電打算向客戶要求在明年漲價，漲價幅度依照製程不同落在6%到9%。後來又傳出的消息是，經過協商漲幅變成3%到6%。結果前一陣子最新傳出來的消息變成，台積電的最大客戶蘋果直接拒絕了台積電的漲價要求。不只蘋果，連帶著輝達也拒絕了台積電的漲價方案。知情人士表示，如此一來台積電的第三大客戶聯發科也可能可以跟著不必接受漲價。

而據傳蘋果之所以拒絕台積電的漲價要求，是跟蘋果今年推出的年度旗艦機，iPhone 14系列的銷售不如預期有關。早在iPhone 14正式推出前，蘋果曾經花很大的力氣打廣告、做宣傳，將推出許多新功能與新設計的iPhone 14系列捧成蘋果的又一世紀傑作，並希望能藉此吸引到蘋果迷換新機，或是非iPhone手機的用戶跳槽。然而就目前的銷售數字來看，iPhone 14系列除了Pro之外，其他機款的市場反應皆不如預期，尤其消費者眾多的中國市場反應更是冷淡，甚至出現黃牛在街邊拋售iPhone 14新機的景象。

有分析師已經指出，如果iPhone 14後續的市場反應還是不佳，就有可能影響蘋果對台積電的晶片需求。而占了台積電營收比高達25%的蘋果需求一旦疲軟，台積電最後可能就只能撤回漲價方案。一般大眾誤判市場趨勢，以為蘋果手機會賣得很好還情有可原，但台積電畢竟是業內供應商，照理說應該對蘋果的預期和銷售情況有更確實的掌握才對。結果台積電碰了蘋果拒漲的軟釘子不說，自家股價還因此下跌，令人惋惜。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※