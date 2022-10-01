籌設過程中話題不斷的鏡電視，近日又爆出重大爭議。日前時代力量立委陳椒華在進行總質詢時，揭露3段鏡電視股東會的錄音檔，內容為鏡電視前董事長裴偉在該公司股東會上表示，發照給鏡電視是「總統蔡英文的旨意」，因此行政院長蘇貞昌會要求國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥一定要放行鏡電視云云。

不必去查 離譜反常

對此，裴偉否認有關說之事，並表示陳椒華所揭露的錄音係刻意剪輯，且已查明錄音檔為鏡電視前財務長田富彰所錄製，裴偉表示將對田富彰提起相關民刑事告訴並求償。但裴偉並沒有明確指證錄音為假。

蘇貞昌則表示，NCC是獨立機關，依職權獨立運作，「我們從不干預」。鏡電視前董事長陳建平確認該錄音檔中，向股東保證鏡電視會順利過關的人確實是裴偉。因此，在野黨強力要求追查府院是否有介入鏡電視發照過程，不料蘇貞昌竟大剌剌地在立法院表示，「第三人在外面講什麼話，不是總統、院長能控制」，所以此事「不必去查」。

閣揆一句「不必去查」，引發輿論譁然。他的這番話讓人感覺到他是在向檢調下指導棋，要求司法單位對此事收手。按常理，如果蘇貞昌問心無愧，應該迅速、主動要求檢調介入調查，好還府院高層一個清白才對，怎麼可能因為別人要說什麼，總統和閣揆無法控制，所以就不必查了？這真是反常得離譜。按照這個邏輯，是不是日後路人甲乙丙丁都可以任意打著蔡英文、蘇貞昌的名號招搖撞騙、四處要脅，也都無所謂嗎？

若裴偉是狐假虎威、信口雌黃，蘇貞昌不但要查，還應該要嚴辦才對，哪有可能放任裴偉胡言亂語、傷害府院威信？

被點名要求行政院長蘇貞昌趕快去施壓NCC、讓鏡電視過關的蔡英文和總統府，迄今也未對此事發表評論，低調的態度同樣讓人匪夷所思，彷彿完全不在意他人如何利用總統名號在外招搖撞騙似的。但愛好名聲、珍惜自己的蔡英文，過去面對類似事件時，處理的態度可不是如此寬貸無感。

2019年3月間，網路上流傳一封名為「蔡英文給國人的一封信」的文章，這封以蔡英文名義的信大談中國大陸與台灣的關係，包括「我們愛台灣之外，也希望敦親睦鄰」云云。蔡英文立即發文澄清，強調這是一個假消息，她還一連說了3次「這不是我寫的」；當時的民進黨主席卓榮泰也迅速發文要求警調機關一定要揪出不法之徒。足見蔡英文處理假冒自己之名的不實訊息動作非常迅速，絕不會姑息不管。

府院低調 匪夷所思

蘇貞昌就不必說了，眾所皆知，他向來對他所謂的假訊息反應都十分強烈。記憶猶新的是，今年5月間藝人郭彥均稱疫情下「很多孩子都走了」，蘇貞昌氣得要求立刻究責、查辦；更不要說如果是跟他自己有關的訊息，那蘇貞昌更是不惜「大動干戈」。

2019年7月間，網路上瘋傳蘇貞昌出席殉職員警喪禮、簽完名後丟筆的畫面，他除了馬上澄清影片中的畫面是到屏東參加鄉親喪禮，不是殉職員警的喪禮之外，刑事局還介入偵辦，只花了2天的時間就逮到散播的源頭，且警方立即依《社會秩序維護法》移送。

面對網友剪接影片，蘇貞昌可沒說他沒辦法管別人要怎樣移花接木，所以就算了，那為什麼面對立委錄音中裴偉說閣揆對NCC施壓，蘇貞昌就可以大人大量、完全不計較？要知道喪禮上摔筆最多只是缺乏同理心，府院高層介入媒體執照准駁，問題就嚴重得太多了，在正常的民主社會，這是國家級醜聞，如果真有涉入，總統、閣揆恐怕都得下台，蘇貞昌怎麼可以表現得如此雲淡風輕？

這讓人不得不懷疑，莫非此事真有不可告人之處，一旦查起來會動搖國本？所以蘇貞昌才會諱莫如深，刻意大事化小，甚至有意阻擋在野黨和檢調單位的追查。府院對鏡電視醜聞的態度越是消極，外界就越是應追究到底，絕不容許政府高層的手伸進媒體，還要隻手遮天。