我的網友老莫，至今跟我緣慳一面，她之所以讓我著迷是因為很懂「功夫」，在槍挑一條線，棍打一大片後就被消失，每次英雄歸來立刻發紅包，群裡在第一時間就像被種了草，這天上掉錢的驚喜，沒多久就又因不懂得多栽花少栽刺的新加入者而面臨尷尬。

當老莫加我為好友後，我才知道她的神龍見首不見尾，除了女身男骨的個性，還有死豬不怕開水燙的上訪經歷，後來知道她只差五分鐘，就可能跟我是同島一命，在隔海力挺她時，也衷心期盼黃庭堅的：「恰如燈下，故人萬里，歸來對影。」（〈品令•茶詞〉）在她跟我的有生之年能發生。

千姿百態的組合

朋友介紹我加入一個群聊，說是水平很高只看不聊，我心裡暗笑，在管天管地管子宮的政權下，稍有見識的怎麼可能管得住嘴不出聲，更何況群聊這產物還是21世紀的中國奇觀，是個值得載入史冊的民間特殊現象，因為它的大流行，道出了人們對「四海皆兄弟，誰為行路人」的好奇。

進群後我發覺還真像個大賣場，大家發的東西雖不至於光怪陸離，一新耳目肯定是剛加入的第一印象，有尋找戰爭失蹤者的月度簡報，有碼字兼賣東西的時事評論家，有固定對社會事件發表短視頻的自媒體大V，此外還有介紹並專賣名家名著，以及主動分享經典大片的影迷跟有意者可私信的畫家，在俄烏開戰後，還有自稱白天睡覺晚上醒的軍事觀察，每天固定在深夜跟下午發布戰況，一次性滿足沒時間看進度的軍迷，總的來說，就像某大公司以前的廣告詞：甚麼都賣，甚麼都不奇怪。

某天有人發紅包，其熱鬧程度夠得上網路世界的「學術範」，發大串鞭炮說「謝謝紅包」不稀奇，有人貼上「中國首富」四個大紅字，還有膝蓋跪地，雙手跟長髮一起不斷上下甩動膜拜的感恩圖，看得出發紅包的是一位被大家喜愛有加且推崇備至的故人，應該是在群裡混得久，只是不知為啥事姍姍何其來遲。

實彈互射的群聊

身為群裡唯一打繁體字的，聰明人或許能看出是針對網軍在打掩護，我只擔心會因為跟人對不上暗號被誤解，在唐山打人事件發生後，有位老兄每天不忘彰顯他的正能量，把他在各個群裡發過的東西一再轉貼，雖還沒到「洗地」的程度，但人人一大清早開手機，都得被迫看他每天代表人民群眾爭取想要而要不到的真相，老實說次數多了，連我都覺得他在暗示除了他之外，群裡「竟無一人是男兒」。

這位老兄得不到共鳴後開始窩火，突然在我的一篇貼文後面，影射我是被收買入群的破壞者，面對這輩子首次「貞操」被懷疑，我是感覺掃到了颱風尾，氣得囟門發火但也無可奈何，沒想到老莫站出來，請他不要把在別個群裡的牢騷帶過來，立刻引來你一言我一語的附議，這位引起公憤的先生退群前還不忘點評：正義的事不管，這個群還有甚麼希望！

群主或許經此一激想到沒有群規，馬上發佈群公告：「致敬為文類文明——自由民主法治努力的人們。群內禁止攻擊謾罵禁止刷屏。」我一看就回想起一則新聞，說中國網信辦在2021年處置了13.4億個號，沒有半點違和跟遲疑，感覺自己就是那個被達太安帶著一群好漢給救出來的皇后。

某天，有人發了篇有關西安事變的文章，老莫難得跟帖：「想當年，我兒子他爺爺就在現場。」讓我想起一位不敢再聯絡的朋友，朋友他爺爺是西安事變當事人之一，經常習慣正話反說地把「我黨」當發語詞，弄得我也必須以「貴黨」作開頭，看到有人的孺慕之情發作我總按捺不住，趕緊碼字：「你兒子的爺爺肯定認識我朋友的爺爺。」過沒多久，老莫邀請加我為好友。

老莫說他父親當年是老蔣的司機，在船將航向台灣的那天，突然奉令要去接一位師長太太，任務完成後趕到碼頭船已離開五分鐘，就因為曾經替舊政權工作過，大爺一直到去世都帶著「歷史反革命」的罪名。

我所知道的，終身背負著「歷史反革命」的長輩數不勝數，老莫柔情婉轉，感歎老爺子去世已久，接著說起聊天群屢封屢建的經過，說很多位都是多年的網友，我這才明白身為「武林至尊」就是她的悲哀，她被禁言跟可以發言的時間太不成比例了，也正因此，當她重現江湖時，就會為了慶祝「出關」討個吉利發紅包，大家也心知肚明跟著同喜，間接也讓新加入的知道，這發紅包的肯定是個要角。

棒打老虎雞吃蟲

過沒兩天，老莫給我發來一張禁言通知單，附帶說明：又要把勞資（「老子」的諧音）禁到8月。

因為沒證據不敢胡說，我私下懷疑老莫是被那位高舉正義大旗，見笑轉受氣的給舉報了，在老莫禁言期間，群裡新來一位大言不慚的奇葩，首先是得意洋洋地說他把哪位有爭議的律師給整了，又如何輕而易舉地把某個法學博士給幹翻了，最辣眼的是他經常把介紹他入群的人拿來做比喻，還動不動就自問自答，在字裡行間以介紹人為例，遣詞用字是百分百涉黃，面對這樣的汙言穢語，群裡的女士們都發揮了中國傳統婦德選擇隱忍，怪的是所有男士對這樣的「公害」也都默不作聲。

人類已進化出三種腦，從爬行時期的本能腦，到哺乳類特有的情緒腦，再到人類獨有的理智腦，我的理智告訴我，千萬不能跟帶有情緒甚至只有本能的較真，沒想到老莫在解禁的第一天就跟「公害」對上了，起因是大家在討論中印邊界的班公湖，「公害」認為是戰術上的需要，向後移動2.5K不叫割讓叫撤退，老莫大概是被關久了火氣正旺，對這樣的中國「移動」他開始了一段「比如」，大致的意思是：一個離了婚的男人，不能再管前妻叫老婆。

這個比喻誰一看都懂，萬沒想到「公害」開始人身攻擊，他說：「比如的事多了去了，比如你就是個畜牲。」老莫還真是有定力，面對人家直接懷疑你沒有祖宗十八代，她的反擊是PO出一張張搞笑圖，我印象最深的是有個小女孩在翻白眼，按說這樣的無傷大雅事過便罷，沒想到「公害」挑釁不成開始狂噴，近百來字的一段話裡有多處管老莫叫畜牲，還嫌碼字太慢乾脆發語音，三言裡有兩語都不忘重複「畜牲」，面對這樣的不饒不依群裡是一片靜寂，我猜很多人應該跟我一樣，懷疑有人自動對號入座，「公害」最後的霸氣是要求老莫別只會PO圖，說要是不敢接招就趕緊退群。

看新加入的叫一個受人愛戴的退群，面對這鐵了心的想玩棒打老虎雞吃蟲，當時在線的立刻進入全域靜默，心眼有點歪的都在等這一物剋一物的結果，我無法任由「公害」像豬八戒吞鑰匙開心壞了，更看不下群裡個個都在假裝武大郎開店是越「矮」越好，想到兩岸的憲法都規定人民有言論自由，我趕緊敲鍵：你無權叫他退群。

被禁言的代價

「公害」還真是有氣魄，實踐了閩南話說的：「作伙就無論，論就無作伙。」在退群兩字後還附上擺手圖，這個一別兩寬，消失的不只他還有老莫，我忍不住私信：「妳該不會又去閉關了吧？」半個多月後老莫才回消息：「被請去派出所喝茶了！」還附上位置圖，到了晚上還沒見老莫報平安，我開始狂猜被約談的內容，還懷疑怎麼老是一有人退群他就立刻被禁言，會不會是被人給挾怨報復了？

我同時也不忘自我反省，猜這樣子的「因人廢言」，會不會是跟內外宣都在緊抓不放的「境外勢力」有關？我微信老莫：「如果是涉及到我這個打繁體字的，你盡量跟他們配合沒關係，想跨海抓捕沒那麼容易，頂多是查我手機。」我還很家婆的，把朋友寄給我如何查被人舉報的方法寄給她。

隔天一早，老莫PO來一張大鵬展翅的早上好，還說不怕上派出所喝茶，說衙役們有點怕她，事畢所長還開車送她回家。我不知老莫是否故意在舉重若輕，為了不給她添麻煩我再度提醒：「我如果成了群裡的隱患，拜託千萬告知，我會主動退群不當害群之馬。」老莫回說：沒事！我闖過中南海馬家樓，被關過久敬莊。

了解中國訪民狀況的，都知道久敬莊的大名，沒在裡頭住過的都不敢說自己去過北京，我感覺才剛出關卻只有一天網上言論自由的不敢多說，沒甚麼比知道自己的良心還在跳動，更能感受到甚麼叫「活著」，對寧鳴不默的老被封口，我是真的愛莫能助，老莫長期被「閉關」早就功力大進，面對三觀不合的，在第一時間俠心發作，明眼人都看得出她只是想讓低純度鍍金，而今早已「生鏽」的早日發亮，只是沒想到結果是千篇一律的「曲終人不見」。

都說這輩子遇見的皆是前世有緣，我常想，如果莫伯伯當年能趕上那五分鐘，我跟老莫肯定會在台灣某個地方相遇，會因骨子裡有相同的，路見不平就感覺「燒心」的基因，友誼自然上升到不知如何收場，沒事就要相約見面，還同一個鼻孔出氣，批評那些個老想夾帶意識形態私貨的居心不良者，而今面對她老是被禁言，又沒法進行專項修理，我們只能相互鼓勵：一定要平安健康。（朱言紫/台中市）