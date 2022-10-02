民34年（1945）後在台灣留下的這些山寨台胞，骨子裡是比較親日防共的，亦系歷史因素使然。

民100年（2011）3月11日日本福島震災，舉世震驚，世界各國都發起捐助運動。結果捐款最多的，不是美國、大陸或歐洲，而是僅有2300萬人口的小台灣，捐款超過200億日圓（大陸僅捐3.7億日圓，台灣所捐是大陸的48倍），當然和這些台灣粉絲們的背景有關了。

國民政府流落到台灣一個甲子，統治得如何？立場不同，評價即異，試找第三者評論，或較允宜。第三者的人數越多，分布越廣，則評價的結果或越可信。據2016年起全世界最大旅外人士交流平台Inter Nations，對經常到外國旅行或居住的1萬4000名以上人士調查詢間，就一個國家的生活品質，包含工作情況、家庭生活、財務處理的方便度、景觀環境、物價平穩度、飲食水準、人民友善感、醫療服務等項作深入調查，然後就納入調查的66個國家或地區，以評分排序，排名前10名的國家，最近3年中華民國台灣省都得了第一，依序為：第一名台灣、第二名墨西哥、第三名哥斯大黎加、第四名馬來西亞、第五名葡萄牙、第六名紐西蘭、第七名澳洲、第八名厄瓜多、第九名加拿大、第十名越南。

台灣在醫療品質、物價的可負擔性、友好度以及安全性都拿到極高的評價：有96%的外籍人士對醫療品質給予正面評價（全球為71%）、有94%對物價可負擔性表示滿意（全球為61%）、有96%的旅外人士認為台灣人對外國人友善（全球為67%）。並且，沒有任何外籍人士在台灣感到不安全。網站還特別舉例一名受訪者說：「台灣的醫療保健體系，是真正把人視為人，而不只是個數字」。2016年時美國排名26、日本排名29、大陸排名45（2015年是35名，次年因空污下滑了10名）。許多年台灣都是第一名，是世界各地許多旅外居住人士綜合評分的結果；日本的排名離台灣是有相當差距的。

而日本的面積是台灣的10.5倍，人口是台灣的5.5倍，而日本的山區面積和台灣相若，故台灣與日本比較，是地狹人稠比日本快近一倍的地方，日本的自然條件遠勝台灣，軍備負擔又遠不如台灣，而在國際協力廠商人士評判下，台灣的生活品質超越了日本，這成果不會是天上掉下來的，是這批以國民政府的殘兵敗將們為主，努力了一個甲子累積的成果。這些努力包含前述的民權政治的推動，以及下述的扶助「農工政策」等在內。

日本依《馬關條約》入據台灣時，當時的台胞根本抗議無門，轉而自力救濟，發起了抵抗日本入侵的抗日運動。所以近代中國大規模的抗日運動，不是起於民20年（1931）的九一八，民21年（1932）1月28日的128事變或民26年（1937）年的七七事變，而是1895年（清光緒21年）台胞的奮起抗日。

日本當局自然不是省油的燈，特別派遣精銳的近衛師團3萬餘鬼子，帶著當時最先進的陸戰武器，在日本強大的海軍艦隊護衛下，於1895年（清光緒21年）5月29日，在台灣東北角澳底強行登陸，向約80公里以外的台北市直奔而來。當時台灣的巡撫為唐景崧，在本地官員、士紳丘逢甲等人簇擁下，成立「台灣民主國」，年號永清（永久效忠清朝中國），宣布唐景崧為總統，堅決抗拒日本入台。

其時「台灣民主國」的軍力，僅有臨時整編成立的雜牌軍隊約3萬人，及全台蜂湧而至手持刀矛等武器的義勇軍10萬人，請問這些東東如何和日本現代化的精銳近衛師團相抗？離日寇在宜蘭澳底登陸15天後的6月14日，日軍即入據台北。唐景崧倉皇撤往福建；丘逢甲隨後也回至廣東蕉嶺祖居地。日本前後用兵5個月，到10月23日，控制了全台灣，從此將台灣納為軍事管理（就是戒嚴），直至民8年（1919）的24個年頭後，才派出個首任文官田健治郎為台灣總督。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】