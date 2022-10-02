民進黨在野時，為何傾全黨及側翼力量，要求「黨政軍」退出校園？ 其目的就是要求國民黨把長年盤踞在校園中的勢力撤走，更重要的是，不能讓經過黃埔軍校及政戰學校長期薰陶的教官，在各高中、大學裡，灌輸學生「效忠中華民國」之類的「愛國思想」。

教官對高中校園的重要性，相信中老年人都能深刻體會。筆者所就讀的高中，學生對教官們就十分尊敬，在走廊看到教官一定會舉手敬禮叫「教官好」！有些頑劣學生，不讀書還會霸凌同學老師，他們天不怕地不怕，就只怕遭到教官訓斥處分。

當年高中軍訓十分嚴格，男生除了踢正步操練，還需要練習打靶，女生則練習急救包紮。那時候教育部為了要貫徹「反攻大陸」的國策，連高中生都得做好戰爭準備，盡可能做到全民皆兵。但是民進黨為了讓國民黨勢力全部出校園，連多數親藍的教官也一併趕走，好騰出地來，讓他們的黨政黑手可以毫無顧忌地、肆意地伸入校園。

自從民進黨前後兩次取得政權後，迅速在各校園進行吸收學生儲備幹部，並利用修改課綱的機會，讓親綠的三流高中學生也能夠迅速竄紅；更利用各種社運、學運，加強對高中與大學生的反中台獨思想工作。很快就有了驚人的斬獲。如台大歷任學生會長，畢業後九成都加入民進黨，並被提名當選為綠營的地方議員、立委。許多親綠的學生，更在各校園中積極表現「抗中保台」精神、鼓吹用「台語文」取代國語，甚至參與校長遴選工作，以爭取黨中央的重視與賞識。像民進黨暗中支持與鼓動的洪仲丘白衫軍、太陽花、反送中等學運，都讓民進黨在年輕學生中間，產生了強大的磁吸作用。

數十年過去了，國民黨退出校園與媒體後的空檔，被民進黨完全取而代之。他們不但牢牢掌握了各個校園，也控制了媒體。一群無能庸官掌握了無上權力以後，玩「抗中保台」玩得過火了，結果真的被美國政府將台灣逼到抗中第一線邊緣，海峽兩岸的戰火，也一觸即發。

這時候，民進黨發現台灣兵員人數急缺。美國政府要求民進黨政府要積極增加足以防衛自己的軍隊人數。蔡政府竟然把腦筋動到高中生身上，開始懷念起國民黨執政時期在各高中大學所設置的軍訓教官制度，因此向黨部表達了希望讓教官重返校園的意向。

教官能重返校園，固然能提供許多轉業軍人的工作機會，也能幫助學校管理那些動輒修理老師的頑劣學生，但是要讓學生恢復軍訓操練與練習打靶，如何管理子彈槍械，必然對校園安全造成新的挑戰。希望蔡政府在貿然決定讓黨政軍完全重返校園之前，最好考慮清楚可能帶來的後遺症。尤其是今年與兩年後的大小選舉，都不能保證民進黨2年後可以繼續完全執政，那麼民進黨甘心讓國民黨來收割黨政軍重返校園的甜美果實嗎？

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