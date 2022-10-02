2022年9月26日美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：美國的「一個中國」政策沒有改變，美國不對台灣主權採取立場。美國是維持1979年以來，奠基台海和平穩定的現況，可惜中方不這麼想，反而在台海採取更多脅迫和恫嚇的行動，普萊斯發言人的講話有些是正確的，但也有一些是值得商確。

1979年1月1日美國與中華人民國國建交以後，是依據三項聯合公報（《上海公報》、《建交公報》及1982年《八一七公報》）進行當時的接觸政策，這三項聯合公報也是美國與中國大陸的政治互信基礎。

1979年4月美國通過《台灣關係法》，為美國與台灣之間經濟、文化交流的基石。其中也包括了較為模糊的安全條款。1980年代、1990年代及2000年代前十年，美國大致遵循三項聯合公報及《台灣關係法》。對兩岸的問題美國也保持平的態度，希望台灣海峽維持穩定及和平。美國對兩岸之間的談判，美國不做調人，但希望兩岸進行建設性對話。

美國因實施接觸政策，1980年代及1990年代（除1989年天安門事件後的2、3年對大陸經濟制裁外），美國是協助大陸經濟發展，並將大陸的經濟發展與世界接軌，如2001年美國支持兩岸皆進入WTO。

到2010年中國大陸成為世界第二大經濟體，第一大世界生產國家，第三大軍事強國。1978年「改革開放」後，大陸由貧窮到中等富裕，再向強國方向邁進。因此美國為了因應大陸的和平崛起，在歐巴馬任第二任總統時，已開始對中國大陸有了新的政策，即「重返亞洲」及「亞洲再平衡」。

到2016年，川普總統正式將接觸政策改為遏制政策，在政治、經濟、金融、軍事、文化、教育、高科技各方面進進行圍堵或制裁。以防止中國大陸快速地成長為世界第一強國，威脅美國世界獨霸全球強權的利益，及世界秩序唯一的制定者。

美國對台灣在1980年代，是非常嚴格執行《台灣關係法》，美高官不能來台灣，我駐美代表處人員與國務院人員交往，在形式上是在美國國務院之外的地方會面。到1990年代及2000年代前10年，美國在執行《台灣關係法》時，比較有彈性。高官來台基本上是限制的，但經濟及其他非政治性的高官除外，1997年美國眾議院議長金里奇來台訪問一天，是例外。

川普及拜登對大陸的一個中國政策，在執行上是由鬆到緊，對台灣是由緊到鬆，開始大量軍售台灣，高官來台（國務院助理國務卿以下，其他非政治性部長級官員，如衞生部長亦可來台灣，軍方是少將以下）。

2017年以來美國通過《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》及《國防授權法案》。2020年3月26日川普總統簽署參眾兩院通過的《台北法案》，皆為美國在遠東打台灣牌，以提升美台關係在美國內法打下基礎。到拜登任美總統後，更進一步建議我國防事務，希望台灣恢復徵兵制，對後備軍人實施訓練。

美國最近幾年對台灣感到興趣，主要是美國的遏制政策在第一島鏈需要台灣這個戰略據點，同時關注台積電在全世界IC產業生産高端矽片的重要性。

今年9月美參院外交委員會，通過《台灣政治法案》的草案，目前參院及未來的眾院也會通過進一步的草案版本，之後參眾兩院進行協調，其最後結果尚未可知。如果再次踩到中共的紅線，大陸必定會有一定的反制措施。

2016年在台灣，民進黨蔡英文主政，走的路線是不承認有「九二共識」，對美國實施一面倒的外交政策，稱自己國家名稱，為「中華民國台灣」，並實施「反中、抗中、去中」政策。

蔡英文今年8月初邀請美國第三號人物眾議院裴洛西議長來台北訪問，終於重重踩到中國大陸的紅線，導致裴洛西議長一離開台北，大陸就在台灣週邊6海域，實施5天的實彈軍演。結果破紀錄的是，大陸戰機過台海中缐，軍艦直逼我24海哩，導彈飛越我領空100公里上空，大陸無人機飛抵我領空。

若問2008年至2016年馬英九總統主政時，為何兩岸可以和平相處，進入和平發展期？因馬英九承認「九二共識」，兩岸得以簽署23項互惠協議，更在2015年在新加坡舉行了兩岸領導人「馬習會」。

2016年以後的台灣，蔡英文主政，不承認「九二共識」，實施「反中、抗中、去中」政策，加上配合美國抗中遏制政策，台灣成為中國大陸與美國兩大強權對創的重要焦點，也使台灣成為目前除烏克蘭以外，世界最危險的地方。

追究原因，是蔡英文政府與美國政府要改變台海現狀，有其因，才有其果，今日的台海危機，正是結果論槓上因果論。（作者為前海基會副秘書長、全中國廣播公司總經理）

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