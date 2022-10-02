今年9月，瑞典和義大利的國會大選，似乎揭示「向右走」的政黨輪替，是2月俄烏戰爭以來的政治風潮。除了東歐的匈牙利總理奧本所屬政黨聯盟，大獲全勝，9月14日北歐的瑞典，以及9月25日南歐的義大利國會大選，都選出右派政黨組成的聯合政府。無論是瑞典人民重視的整治敗壞治安（外國移民犯罪），或是義大利有史以來第一位女總理「我是喬吉亞（她的名字Giorgia Meloni），我是女性，我是義大利人，我是基督徒！」讓人印象深刻的競選開場白，從南北歐沒有執政經驗的政黨聯盟，組成聯合政府之後，外界對於「（右派）民粹主義」、反移民、甚至是反歐盟的強烈質疑，恐將進而影響歐盟的未來。

同樣重視人民主權和多數統治，但民粹主義之所以會被視為民主體制的威脅，最重要的原因是其強調：「單一的同質實體」（the pure people），以及仰賴領導人積極主動的表達、闡述、爭取支持者的「真正利益」。換言之，民粹主義反對多元，否認對手的正當性，而這等於是，不信任現代民主政治所重視的「自由」價值。

為什麼當前的歐洲國家，容易出現民粹主義的政府和國家領導人？俄烏戰爭後，歐盟在七個多月的期間，對俄羅斯實施八輪的制裁，結果導致能源價格飆升，大幅提高的通膨難以抑制，政治動盪和民生凋敝的嚴峻情勢，形成民粹主義的溫床。然而，這並不代表，右派政府對於俄羅斯的外交關係，看法就相同；因為歷史恩怨、仇俄的波蘭總統杜達，和4月獲得重大勝利，因為親俄獲得選民青睞的匈牙利總理奧本，就是最好的對照。然而，對於歐盟的態度，他們同樣屬於「疑歐（歐盟/歐元）」陣營，而對於歐盟當局來說，波蘭和匈牙利則被列為「非完全民主」國家的觀察名單。

不同意識型態的政黨，意味著資源的不同分配方式。相對而言，左派政黨重視的是「福利」、「綠色」、「種族多元」、「宗教包容（伊斯蘭教）」。而右派政黨多半主張以減稅做為神主牌，相對來說，重經濟發展、輕環境保育，反對同性婚姻合法化；更重要的是，反對外國移民或不是信奉天主教與基督教的異教徒移民。

不同於美國典型的兩黨政治，多黨政治，小黨林立，共同組成執政聯盟，左右壁壘分明，政策南轅北轍，是很多歐洲國家的常態。經過協商和交換過程所形成的執政聯盟，在相同一邊的意識型態光譜，合作的可能性高，聯盟的穩定度也高，政策的重大分歧（例如：減稅/加稅；擁核/反核；反移民/種族包容），相對也較少發生結盟政黨彼此之間的齟齬不快。然而，政治爭議輕者，則在執政聯盟內部，各行其是，同床異夢，國家政策步調不一；遇到政治爭議大者，就會造成執政聯盟的崩解，而國會改選或提前改選（義大利），則會依據最新的民意，重組政黨的版圖，或甚至造成政黨輪替的局面。

去年新組成的德國執政聯盟，充分彰顯出政治意識型態，不同光譜的聯盟之尷尬政策立場。去年組成的德國「紅綠黃」政府，是由勞工運動起家、中間偏左，強調「經濟要發展，利益分配要公平」的社會民主黨擔任總理，左派的綠黨兩位共同主席，分別出任副總理和外交部長，而重商、減稅、擁核的自由民主黨魁則是財政部長。

在今年以來的俄烏戰爭和能源危機當下，原本主張與俄國接觸交往的社民黨總理和綠黨的外長，對俄國的政治立場愈來愈強硬，而綠黨的副總理兼經濟事務與氣候行動部的部長則宣布，要重新啟動燃煤火力發電廠，國家政策為了解決通膨的民生問題，因應前所未見的緊急危難，完全超越政黨固有意識型態的刻板印象。

做為僅次於德國和法國的歐盟第三大經濟體，義大利的國會選舉，是以低投票率、選出政壇小黨組成的右派執政聯盟。然而，在亂世之下，「重民生，拚經濟」，「民之所欲，長在我心」，或許才是歐盟或世界各國政府應該正視的嚴肅課題！