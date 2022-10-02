9月29日，中共央視軍事播出解放軍最新的094A型核動力彈道飛彈潛艦「長征18號」，近期在南海與反潛機、驅護艦等紅藍軍對抗中，擔任紅軍攻擊方，利用潛艦匿蹤，抵近魚雷有效射擊範圍內，擊沉水面靶艦。對此，兩岸有專家學者，紛紛認為在中共20大召開前夕，大陸展示新型戰略核潛艦性能之舉。由於，上述標誌中共戰略金三角（戰略彈道飛彈、戰略轟炸機、戰略核潛艦）之一，取得重要關鍵發展，並揭露南部戰區海軍這個具水下遠距打擊能力的潛艦部隊，引發國外媒體與相關單位及人士，高度關注。

據國外軍事時報（Military Times）報導，美國衛星業者馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供中共海南島南端的榆林海軍基地7月31日的衛星照片，指出中共南海艦隊在榆林基地原有的4座碼頭基礎上北端、以及南端，將預計增建各1座碼頭。不過，該報導所稱榆林基地恐怕有誤。

依照片所示，目前還未將鋪設碼頭材料予以填上，形成實體；另外現場有一艘挖泥船、碼頭中已有晉級（北約稱謂；中共稱094型）核動力彈道飛彈潛艦與商級（北約稱謂；中共稱093型）核動力攻擊潛艦停靠。

首先，依據媒體提供上述海軍基地的經緯度北緯18度12分34秒、東經109度40分57秒標示，此位置位於中共海南亞龍灣裡，非所謂的榆林地點。而三亞市的亞龍灣龍坡，是中共上世紀在山東青島建立第一核動力潛艦基地後，國境最南端建立的第二核動力潛艦基地。因此，上述指稱中共部署核動力潛艦與此吻合。

媒體所稱中共海軍基地在海南榆林一地，文獻紀載「中華民國」國父孫中山先生，曾向當時的國民政府提議，由於海南的為南海戰略地緣重要，故需要對海南省善加運用與建設，並將榆林、三亞成為中國海防最南端防禦的重要門戶。中共接收中國大陸後，解放軍南海艦隊在海南榆林建立最南端的海軍基地，許多傳統動力潛艦、作戰艦艇、後勤艦船部署於此地。而亞龍灣目前雖然是熱帶天堂森林公園，旅遊勝地。但旁邊獨厚的天然軍港條件，則是中共經過實地考察，符合核動力潛艦可進洞隱蔽，出航後可直接潛航進入南海深水域之外，更是適合大型作戰艦與後勤支援船靠港良地。

其次，查詢互聯網資訊，目前南部戰區海軍094型/改良型核動力彈道飛彈潛艦共計6艘、093型核動力攻擊潛艦4艘；北部戰區海軍093型核動力攻擊潛艦5艘。

依據媒體公布094A型核動力彈道飛彈潛艦配備「巨浪系列」潛射彈道飛彈，射程可達1.2至1.4萬公里。然該型潛艦在未來台海作戰上，可由南海立即近入深海區，潛航至西太平洋，可打擊美國本土形成威懾；雖令個人好奇，大陸公布新型094A型核動力彈道飛彈潛艦，應該發射其「巨浪系列」潛射彈道飛彈，表徵其遠程核威懾能力。

反而，依地緣與兵力部署水面艦，以及機場，推斷前者和亞龍灣驅逐艦支隊所屬054A型護衛艦與其他反潛能力佳之052C/D型驅逐艦，這些均可配備艦載直-9反潛機、附近軍用機場之運-8反潛機等，進行反潛訓練、潛艦水下打擊水面艦等對抗情況，094A型核動力彈道飛彈潛艦，在現中共海軍反潛能力極佳現役機艦層層防護下，突破重圍攻擊靶艦之舉，可見共軍向美軍等軍事同盟展現其海軍現行核潛艦匿蹤能力已經大幅提升，也就是其水下噪音值是否已經可以接近90分貝的海洋安靜背景噪音，這方面須持續關注。

最後，中共在海南亞龍灣第二核潛艦基地新增碼頭，除可增加許多核潛艦與作戰水面大型艦船，以及北部戰區、東部戰區等海軍艦船、或甚至未來針對北部戰區海軍所屬的093型核動力攻擊潛艦等採取「北兵南調」方式、中途停供由北到南、南海向印度洋進行遠海訓練的停泊位置之外，將有助於人員休憩與後勤整補。對於，維護南海領土主權的威懾力度，有對外宣示的嚇阻作用，並且作為抵禦美國「印太戰略」軍事同盟一個重要軍事重地。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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