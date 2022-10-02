報載在美國川普、拜登兩任總統「抗中」的政策下，2021年有1400華人科技人員離美返回大陸。另外，根據大陸官方媒體的報導：自2020年以來己經有約80%留學生選擇回國就業或創業，部分是因為大陸政府長期推動「自主創新」而經濟發展良好機會多，另一方面就是「排中」、「仇華」所種下的遠因。

華人重視學習，在各個科技領域菁英/學霸輩出，兩岸海歸學人更各自創建了自己科技產業的盛況，作法都是利用政府政策與資源招聘海歸學者返國，菁英海歸受到政府的高度重視，在接地氣與地方研究機構合作而成就突出。

大陸產業創新超前佈署，企業近年來大幅提升了本身的文化自信及順應環境的動態經營，在政府20年來推動的「自主創新」也某種程度上收到了相當的成果。大量海歸專家的注入將更有助於産業早日達成「脫胎換骨」之勢，尤其是在基礎研究、大基建、大型國家級產業創新領域等，其中某些領域甚至超越歐美的趨勢，包括量子科技、鐳射雷達(Lidar)、生醫工程及肝炎病毒共轉運蛋白(NTCP) 、二氧化碳/澱粉轉化、軍工與能綜技術、無人機及自駕電動車、核融合發電、人工智慧及區塊鏈、尖端材料、高速鐵路建設等領域。最明顯的例子在量子技術、新興資通訊技術及北斗衛星系統，前者有中國科大潘建偉領先全球的團隊，後者有華為的通訊技術已堂堂邁入6G (vs. Nokia 4G) ，將歐美先進遠遠拋在後面。

另外，比亞迪及寧德時代的產業鏈整合策略，以及許多以應用科研及整合成果而快速發展的企業，如大疆、華為、華大基因及一大群蓄勢待發的黑白天鵝，形成產業成長的主要動力。大陸用自己的創新模式結合海歸的技術能量，已把許多科學與技術領域攀升到世界的頂峰，讓人有「今夕何夕」之嘆！

臺灣的科技資産也是多由留學海歸菁英所推動創建的，新竹科學園區及半導體產業聚落也見證了近40年來臺灣高科技産業的發展。但近20年來留學生的質與量都有大幅下降的趨勢，使得政府必須改弦易轍仍延用傳統的「產學合作國家隊」、「矽谷創新模式」、「科學開門」及科普教育等手段，企圖重新振興臺灣的科技實力，但「新瓶舊水」其效果仍有待觀查。

清華大學榮譽教授李家同日前表示：「基礎不好，何而來創新？」台灣産官學普遍不特別重視「長期」基礎科技的研發，臺灣基礎研發對產業的貢獻度一直非常有限，在目前產業「百廢待興」的時刻，用基礎科學來解救臺灣的科技產業會不會緩不濟急？更何況唯一強大的護國神山半導體産業的基礎理論己經成熟，需要的是下游的精密工藝、材料及算力優化，電子設計自動化、智慧化設計等工藝，基礎科技基本上使不上力。

而國科會推動的「科學開門」專案，準備開360場宣導會促科技知識的普及希望重振臺灣的科技優勢，講的也是「炒冷飯」的基礎科技政策！「科學開門」是個科普教育的翻版，必須建立在有足夠的科技菁英（國際認可）、特有的知識體系、有效的產業鏈結、基礎設施及科技體系。但以臺灣目前的條件来看，「科學開門」僅是個拾人牙慧、東施效顰式、仿製先進菁英的科普教育，不但提升不了護國神山的江湖地位，也成就不了科技強國的美夢，更浪費了稀有的科技預算！

大陸海歸「回歸」及產業全面振興發展對台灣是個嚴肅的警訊！中國大陸正處於「百年之變」，包括政治、經濟、科技、增長模式、社會及地緣政治上等變化，尤其未來10年跟市場有關的重大改變，而最重要的是中國大陸經濟增長模式的變化。

兩岸科技產業「此消彼長」的趨勢已達驚人的地步，臺灣僅剩下護國神山半導體唯我獨尊，其他產業全面落後，無不體現了普遍墨守成規、小確幸、以「代工」的思維來詮釋所有新興産業，欠缺了一個前瞻主導的企圖心與胸襟。

小國如臺灣必須講究策略，不能「跟風」！瞭解策略消去法(Discriminating choices)的意涵選擇自己能搞的產業才是「王道」，胡亂抄襲模仿大國思維搞電動車/電池、超智能元宇宙系統、氫能、量子技術等都非臺灣本身能力可及，而「科學開門」只是眾多政策誤用及資源錯置中的一個小小的插曲而已！

再次感嘆：法匠遍地，但朝中無人可興國！（作者為陽明交通大學退休教授）

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