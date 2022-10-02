（示意圖／shutterstock）

美國把台灣作為對抗中國大陸的禁臠，抗中的第一線基地。用台灣跟大陸對比，作為妖魔化大陸，跟支持台獨的理由。「你看！台灣就是亞洲西方（美式）自由經濟的榜樣！」台灣在科技界的地位，也變成美國每天高喊「保衛台灣」的藉口。

但事實上，台灣在經濟上獲得的成就，卻根本不只是自由經濟的結果。而是早年當政者觀察世界局勢，找出台灣機會，長期規畫、扶持、干預的結果。可以說，台灣就是靠計畫經濟，才能奠定經濟基礎，才有長期亮麗的表現。如果台灣走了美國忽悠全球的「自由市場」路線，台灣不會有高科技產業，不會有半導體。甚至，可能不會有任何像樣的產業。這，是無法否認的事實。

亞當斯密的古典經濟學，主張自由放任，認為市場有一隻看不見的手，會自動調整市場，政府無需干涉。然則亞當斯密的理論，早已經被後來的經濟學發展糾正了。因為人類歷史證明，沒有所謂完美的市場。市場機制會經常性癱瘓、瘸了或是被操控。因為資本主義的本質，就有內在的缺陷。

有沒有一個國家、政府、地區完全放任？沒有。從來沒有。每個國家跟政府，都時時刻刻用法令跟行政力在管理市場、調整市場。美國政府更時時干涉國內跟國外的市場。

隨便一個例子，最近波音陷入財務危機，幾乎要破產。結果美國參議員葛瑞姆強逼台灣，花1400億台幣買波音787。因為波音是他選區的利益。而台灣是美國的禁臠。這跟市場機制，有哪一點關係？

在貿易上，美國長期用301條款，以各種奇葩理由，對貿易對手製造貿易障礙跟成本。競爭不過了，就來一個301罰款。紡織業進口，還有限額。這算自由上場？

美國競爭不過，就以安全為理由，對中國軟件公司的抵制，已經是每天都在發生的事。更不要說，對華為的全球追殺了。那是市場經濟？那叫做輸不起。美國不准賣給中國晶片，設備，或是幫中國企業代工，那是市場經濟嗎？

美國逼迫台積電去美國設廠，是市場經濟嗎？當然不是。事實上，台積電基於企業自主，只想在台灣跟大陸設廠。但台積電並沒有自由選擇的自由。最後，只能在政治威逼之下，去美國設廠。

只能被迫上交營業數據給美國商務部。只能被逼去日本設廠，甚至被迫讓SONY入股。

然後國會通過，鉅額補貼半導體企業在美國設廠。這是自由經濟嗎？規定只要拿美國政府補貼就不能去中國設廠。這些，都是自由經濟嗎？當然不是。

再回頭看，事實上，連台積電的成立，從頭到尾，就不是自由經濟的結果。台積電設立於1987年。台灣當局經過長期規劃，決定要發展半導體之後，從找技術，找人才，給免稅優惠，找資金，給土地，所有事情都是特事特辦。都是政府主導、推動、創設。

當時台灣根本沒有多少人知道，半導體是什麼東西。當局找很多企業老闆投資，結果大家不是虛以委蛇，就是逃之夭夭，沒有人要投資。一般企業，也沒有那樣的技術，那樣的資本可以投資半導體。所以，當局最後，只能用政府資金、國民黨資金，再由政府出面，找飛利浦出錢。

台灣設立科學園區，來培植高科技，包括半導體，都是計畫經濟。是政府決定，地點選在新竹。因為新竹有台灣清大跟交大，還有政府設立的工業技術研究院，可以源源不絕供應理工人才。台積電根本是政府生出來的，跟市場經濟，沒有半毛錢關係。另一家半導體聯電，更是如此。

台灣要發展半導體，更是蔣經國跟他的財經幕僚，在長期經濟計劃下所推動的。半導體之前，先發展了電子業。之前，推動煉鋼廠、石化、塑膠，蓋了高速公路。之前，是推動紡織業。政府又蓋了加工出口區，用政策鼓勵出口。然後才是建立科學園區，用各種政策鼓勵科技產業。

就連農業，也是長期由官方政策推動，扶持農業。從土地、技術、病蟲害、農業人才、補帖……哪一樣不是政府介入？可以說台灣這70幾年的發展史，就是計劃經濟跟自由經濟的結合。

現在台灣想搞的，是生技跟綠能。能不能做起來，是一回事。但是政策、資源、法令、補貼，都向計畫的產業傾斜。

事實上，美國、歐洲、日本……，就是各個國家跟地區，都有各種跟台灣類似的機制，用政策扶持、培養各種尖端跟戰略產業。

包括對文化的扶持，跟對教育的扶持。只是有的成功，有的失敗。

但美國是這樣的。他自己時時刻刻扶持美國企業，認為天經地義。扶持的手段，更可以到駭人聽聞的地步。但他卻老是要求別人，不准扶持自己的產業。他要進攻、占領別人的市場的時候。就會來忽悠人，說全球化跟市場完全開放，政府不得介入，是宇宙真理。你信他，就完了。

歷史非常諷刺。有時候歷史又很悲催，只能任憑有心人惡意扭曲變造。如今，完全的自由市場，只存在烏托邦。所以，美國自己，就不是。台灣如果走完全自由化市場經濟，早就成為拉丁美洲。變成跨國企業壟斷、徹底控制的悲慘境地。

計畫經濟跟市場經濟的混合機制，才是真實的世界。這一點，美國不想告訴你。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※