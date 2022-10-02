自8月美國眾議院議長裴洛西訪台引發大陸對台軍演後，美國國務卿布林肯與大陸國務委員兼外交部長王毅近日在聯合國大會進行場邊會談。會談中，布林肯重申一個中國政策、不支持台獨之立場不變，也強調維持台海和平至關重要。王毅則表示台灣問題是中國內政，美方無權干預，並批評美國「以台制華」發出危險的信號。基上，筆者注意到台灣官方尷尬的處境。亦即，與我國切身安危相關的兩岸議題上，難道我們只能跑龍套？

資深媒體人黃年指出，大陸一黨專政不論在經濟、科技、基礎建設或扶貧脫貧等治理都表現驚人，反觀美國民主制度下的社會卻日益撕裂。面對此一變局，黃年指出大陸與美國與其開啟新冷戰、兩敗俱傷，不如在民主和專制治理間取得平衡、共同尋求「道德與治理」能兼容並蓄的新方案。筆者深受啟發。

面對世界變局與中共近年對台海問題之嚴厲態度，卡在美中關係的台灣當然不該只是跑龍套，而應扮演關鍵角色，在兩岸關係更是不可或缺的主角。至於如何自處，筆者看法如下：

一、精進民主固然重要，維持兩岸和平、堅持「良制一國」仍為重中之重！

針對蔡政府主政以來從內政到外交上諸多「謀獨」舉措看來，筆者認為蔡政府指控「北京政府試圖改變現狀」之說固然尚非無據，但是這類指控由身為中華民國總統的蔡政府提出卻顯得蒼白無力。

蔡政府在抗議大陸企圖改變兩岸現狀的同時，更應先行站穩「守護現狀」中華民國的角色，重申台灣堅持和平發展和國家統一的立場。而非「你宣揚武統、我推動台獨」，企圖以大陸當局的敵意合理化破壞中華民國「一中」憲法規範之作為。我國憲政發展成就斐然，不但受到國際社會之肯定，更是追求「良制一國」過程中，兩岸切磋邁向功在一簣的珍寶。亦即，已無連任壓力的蔡總統應善用台灣從「專政邁入民主」的珍貴經驗，向大陸當局及同胞展示中華民國堅持憲法框架下一個中國之良性發展。基上，台灣扮演關鍵角色抑或淪為龍套就在一念之間。

二、萬勿犧牲台灣人民的生命，成就他國地緣政治的墊腳石！

全球地緣政治千變萬化，我國不宜介入名不正言不順的「結盟關係」。例如，美國提出《台灣政策法》草案，其目的或為保護台灣，但亦有該國政治產業之其他盤算，我國不宜惹事生非。俄烏戰事慘況歷歷在目，蔡政府務必做到非戰和避戰。「保台」不必「抗中」，更不可結盟外國「仇中」。戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，蔡政府應銘記於心。

三、大陸已非東亞病夫，尋求「中國精神」取代民族主義才是美中和解、良制一國的關鍵！

自改革開放以來，大陸在經濟、科技、社會等的發展已令人刮目相看。美國已視大陸為其唯一系統性（systemic）競爭對手，大陸不再是積弱不振的東亞病夫，不需將民族主義擺上談判桌。21世紀不再是帝國主義的舞台，大陸欲在美國的挑戰下維持其影響力，應該提出全新「兼顧道德與治理」的中國新方案才是正道。北京當局應該做得到。

最後，面對兩岸問題，大陸應抱持同理心，認知到「一國兩制」提案對台灣地區人民尚非實事求是之可行方案。此外，其對台的文攻武嚇只會傷害善良的台灣人民對大陸的好感、破壞統一願景。筆者好友王建煊說得好：「兩岸相互獻愛心，兩岸和平乃有可期，這是兩岸人民最大福祉。」兩岸政府應擱置爭議、思考如何在延續台灣民主憲政與大陸高效治理之基礎上求同存異、化異為同，構築兩岸和平發展框架，早日達到「良制一國」的目標。（作者為納稅人）