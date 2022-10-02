台大在光輝十月首日盛大舉辦「經濟安全就是國家安全」論壇，經濟部長王美花致詞指射兩岸如若戰危，影響的是全世界的總體經濟！

台灣真的這麼重要嗎？綠朝官員常態自我感覺良好的以為半導體產業無可被取代，殊不知溫水煮青蛙的下場，屆時台灣人將成為邊緣人、寶島產業將被邊緣化。尤其大陸更是頭也不回的突飛猛進，縱使目前仍有部分尖端技術不及世界，但按部就班就有機會趕超，中共創黨百年後準備迎接下一個建國百年輝煌，展現在20大之前真正的底氣就是經濟發展完整穩健，社會民生全面小康。

各國針對半導體產業發展皆是八仙過海，現況台灣是龍頭，幾年後這個神話極可能被超越，美國總統拜登5月造訪南韓時，就踏足三星總部洽談晶片需求及研發技術合作等關鍵議題，也成功吸引其赴美設廠。

德國與日本近年也加強該產業的投資與升級。德國年初在馬德堡建造巨型晶圓廠，投資170億歐元，2027年將收穫不菲成效，日本也在今年成功邀回13.3%的日商返國經營，美日兩國世紀競爭更在今年5月停歇，簽署了「半導體合作基本原則（晶片雙邊協議）」，在在印證了沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。

世界給了台灣「矽盾」美名，台灣不能以此沾沾自喜，俗云：「只要鋤頭揮得好，沒有牆角挖不倒。」永遠無法限制對手前進的速度和方式，被超車後的矽盾將變成遲鈍。

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