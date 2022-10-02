面對府院是否施壓NCC放行鏡電視的傳聞，行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢時竟說「不必去查」，遭批是替檢調下指導棋。蘇貞昌事後解釋，當時說法是政府不會去介入鏡電視股東糾紛，並喊冤是遭「亂剪接一通」。但蘇揆向來辯才無礙，過去屢屢修理立委，怎會留餘地給人亂剪接的機會，官字兩個口，反越描越黑。

還原蘇貞昌和立委賴香伶的質詢對話，賴香伶主要是就目前曝光的鏡電視股東會議錄音檔，針對蔡總統有無和蘇揆談過任何NCC與鏡電視有關的事情，並指這可能是裴偉假意講這些話詆毀蘇、蔡；沒想到，一再喊打假訊息的蘇揆竟回答，第三人在外面要講什麼話，不是總統、院長能夠去控制的，也「不必去查」。

的確，嘴巴長在別人身上，當總統也無法控制裴偉怎麼說，但問題在於，裴偉若假傳聖旨，不僅傷害股東權益，更牽扯總統、行政院長的聲譽，傷及NCC獨立性，甚至潛藏總統級醜聞的貪瀆弊端，學法律的蘇貞昌怎會輕輕放過。

但蘇揆不為捍衛自己的清白，提告查明錄音檔真偽，反先採信裴偉一方否認發言的說法，且認定已採法律訴訟，似乎就已判定錄音檔是假的。更何況，賴香伶當時明明關切是府院介入，蘇貞昌現在卻四兩撥千金轉移到股東糾紛，那究竟又是誰亂剪接一通呢？

蔡政府廢除特偵組，大法官一片綠油油，早為綠營在司法界築起防火牆，不管是疫苗採購，還是高端炒股，檢調迄今辦案牛步化，整個司法界沉浸在辦藍不辦綠的氛圍中，蘇貞昌這回老實道出不必去查，或許就是知道即使去查了也沒用，就別兜圈瞎扯被人剪接了。