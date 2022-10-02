在新冠疫情、全球通膨和俄烏戰爭對經濟造成衝擊的當下，大陸中產女性消費力卻逆勢增長。主打平價實用的美國服飾品牌GAP在大陸打折清倉並進入關店潮，主營高端女子瑜伽服飾的加拿大品牌lululemon卻賺得盆滿缽滿，今年第2季大陸市場淨營收大漲30%，還新開了8家大陸門市店。

為女性需求量身定製

大陸內需購買力增長，對於台灣亦是商機。lululemon成功的關鍵因素之一在於其輕盈、親膚、透氣、有彈性的高端面料，其面料的核心供應商正是儒鴻等台灣本土企業。大陸女性經濟能力不斷提升，深受中產女性喜愛的瑜伽服飾亦由小眾轉向主流。台灣紡織業提前多年向智慧、環保的高科技產業轉型，機能布在全球市占率已高達7成，牢牢抓住運動商機。

去年9月，大陸發布《中國婦女發展綱要（2021-2030年）》。隨著性別平等意識的普及，更多女性接受高等教育、實現經濟獨立，女性客群成為大陸市場不容忽視的力量。全球經濟下行趨勢下，兩岸業界圍繞現代亞洲女性消費傾向合作打造定製化產品，潛力巨大。

首先，市場需要符合亞洲女性身體構造和心理需求的產品。一直以來，市場上的產品多以男性為先展開設計。例如汽車碰撞測試時，所用人體模型是以成年男性平均身材為標準的，統計顯示，發生車禍時女性受重傷的機率比男性高47%。

近兩年，越來越多女性覺醒，譬如「為什麼女性洗手間經常排長隊」「為什麼夏天的辦公室裡女性總要披毛毯」「為什麼女裝總是沒口袋」，都曾成為大陸社交媒體的熱門話題。而那些更符合女性身體力學、心理需求的產品，逐漸受到市場青睞。

以同樣主營女性運動服的大陸品牌MAIA ACTIVE為例，該品牌開發適合大陸女性的版型系統，2021年銷售額突破3億元人民幣，年均增長率高達166%。該品牌使用面料同樣來自台灣企業。陸企在設計和營銷上更懂本土女性心理，配合台企的技術，這類模式可為其他行業借鑒。

其次，女性健身意識提升，瑜伽、普拉提、飛盤等負荷小、強度小、能耗低的輕運動成為潮流。大陸5400萬人活躍的各大運動健身APP中，女性用戶占7成比重，相比之下，大陸輕運動的滲透率還遠低於歐美市場，仍有較大提升空間，可以預期，市場需要更多有助提升女性身體素質和精神需求的產品。

台灣具強大號召力

台灣女性在健身領域的經驗更加豐富，在兩岸合作中具備優勢。台灣女性在輕運動族群中占比早在2016年已超過男性，達到53.5%。台灣擁有女性專屬的連鎖健身品牌，能夠保護女性會員在運動時的隱私安全。女性友善的健身課程大受歡迎。陳意涵、張鈞甯等台灣女明星曾因熱衷健身受到大陸女性關注，成為大陸品牌的代言人。

大陸女性在高科技、知識消費等方面也展現出強勁的購買力。京東研究院《2022年女性消費趨勢報告》顯示，2021年，大陸女性對智能手錶、機器人等高科技設備的成交額同比增長4成。

大陸消費力主要集中在1、2線城市，對這些城市女性而言，lululemon千元人民幣的價格定位並不算高。但大陸還有眾多生活在3、4線和鄉鎮的女性，她們的消費力有待提高，現在正是培育市場需求之時。台灣市場上已有多家受女性客群肯定的運動服飾品牌，ItsYou、Prowear等，價位僅千元台幣出頭。

近年來，lululemon頻繁出現在大陸各類社交平台上，今年夏季在20餘個城市舉辦槳板派對、腰旗橄欖球等超過60場活動，為品牌增添時尚和社交屬性。前述台灣品牌亦有網友帶動品牌效應，再加上今年上半年「劉耕宏女孩」現象，就此而言，台灣憑借多元的文化基礎，對大陸不同經濟層的女性來說都有強大的號召力。