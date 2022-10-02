參選台北、桃園市長的老民進黨人蘇煥智、鄭寶清，與參選台南市長的前台聯立委許忠信，宣布發起了「台灣二次民主運動連線」，列舉蔡英文總統完全執政卻完全不負責任，違背民主初衷的事由，包括違背「黨政軍退出媒體」、沒收黨內民主、養網軍主導視聽、控制媒體、破壞人權法治等。他們希望藉第二次民主運動，喚起國人拒絕「幫派式」的民主沉淪，再造台灣多元開放兼聽包容的民主精神。

這不只是部分正綠人士看不下去，也是許多有識之士心中沉重的苦悶。因為我們正陷入了一個「爽拿的時代」！這個社會變成沒什麼不敢的，沒什麼怕見不得的人，只要政治正確、顏色正確、媒體正確，沒什麼不能拿、不能做的？說學霸歧視私立學校、懷疑中國小姐跟政要滾床，當新電視台要頻道就可以公然施壓NCC？因為這一切一而再、再而三都拗得過去，久之就習以為常了。但難道我們要活在這樣的社會文明裡？

《紐約時報》、《金融時報》專欄作家克里斯多弗‧考德威爾，寫下了一本被認為是政治大不韙的書《爽拿的時代：一九六○年代美國民權改革的貽害》，說明美國60年代中期，大力推動的正義與人道精神等道德運動促成1964年民權法案的成立。自此女性開始從事過去只保留給男性的工作角色，性愛自傳統假道學中解放，過去被美國拒於門外的移民大受歡迎，這些運動所激發的道德英雄主義，整整兩個世代影響了美國全國的生活型態、黨派政治、公眾禮儀等。

雖然60年代美國民權改革開啟了對黑人、女性、同志與移民等多元族群的保障，但追求平權卻逐漸變成要求特權，並造成新的階級與種族秩序。貪得無厭的美國人與為了選票不斷滿足他們的聯邦政府，一步步聯手打造出當今美國只要權利，不要負責的爽拿時代！這書入選《華爾街日報》2020最佳政治類書，徹底顛覆了政治正確。

人民爽拿、政府爽給，但天下沒有白吃的午餐！因為原本訴求種族平等、婦女解放與尊重多元性傾向的民權精神，卻蠶食扭曲了憲法的大門，埋下了財富分配不均、公民自由喪失，以及社會潛在不穩的種子。透過一波又一波的社運與政策，1960後的爽拿世代逐漸把美國帶離建國時擘劃的憲法藍圖，原先希望團結國家的民權運動，最後反噬與裂解了美國。

對照台灣，我們是否也正為了民主箝制部分人士的自由；我們是否解放了媒體，反而不顧公義；我們更關心228，少理1949年來台老榮民及第二代的情緒；我們更照顧同志，忘了高齡不婚的社會問題；我們要新南向經濟政策，卻輕忽了外配陸配的生活文化適應；我們驕傲於台積電，卻輕忽了廣大商業服務業的低薪流動性就業問題。

因為政治正確才能爽，只要爽就能爽拿，拿到了選票再說。一切看短，不看長。只有執政最大，「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」只是牆上過時的標語。但難道我們真只要贏得選舉，就可以道德淪喪？我們可以讓下一代沒了希望、輸了台灣也在所不惜？（作者為台北市出版公會理事長）