1989年著書提出軟實力（soft power）觀念的美國哈佛大學教授約瑟夫•奈伊（Joseph Nye），2010年12月8日曾在總統府月會以「國家未來的實力」（The Future of Power）為題發表演講指出，台灣要保持軍事實力，確保共軍無法輕易進犯台灣，同時也要繼續發展民主、人權等軟實力，以吸引中國大陸的新一代。

中國很早就知軟實力

奈伊教授說，硬實力容易贏得戰爭，但軟實力才能獲得持久勝利。中國人自古以來就知道軟實力的厲害，我們常說「柔弱生之徒，老氏誡剛強」，女人比男人體弱，但女人平均壽命比男人長。牙齒比舌頭硬，但古稀老人，最後滿嘴牙齒掉光，只剩下舌頭。

老子說：「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。」水遇方則方，遇圓則圓，無處不能去。我們常說，水能載舟，亦能覆舟，又說滴水石穿。現代科技有水刀出現，一次可以裁切幾十份報紙。在在顯示軟實力不會輸給船堅炮利。

《史記》上記載，漢高祖時，有位跟隨高祖平定江山的楚人，名叫陸賈。陸賈常在高祖面前稱道詩書。高祖對他說：「天下是戰馬上打下來的，何必要詩書？」陸賈回答：「從戰馬上可得天下，但能從戰馬上治天下嗎？」

漢高祖所說「從戰馬上取天下」，指的應該是軍事力量。兵馬、糧草充足，軍士勇敢善戰，將軍指揮若定，這些都是硬實力（hard power）。陸賈所說「能從戰馬上治天下嗎？」則是指單靠軍事的硬實力不能治國，必須靠軟實力才行。歷史上許多戰績輝煌、顯赫一時的帝國，很快就消逝得無影無蹤，都是因為缺少治國的軟實力。

和平統一靠軟實力

海峽兩岸的關係，是兩岸人民，甚至全世界都關心的事，兩岸問題的解決不是靠先進強大的現代化武器，這是硬實力。硬碰硬只會兩敗俱傷，兩岸現在需要的是和平，和平要靠軟實力，尤其是以愛為主軸的軟實力，因為愛是一切力量的源頭。聖經箴言第十章12節：「恨能挑起爭端，愛能遮掩一切過錯。」兩岸人民現在需要的是和平，達成和平的方法是靠軟實力的愛。

以2008年5月12日四川汶川大地震來說，台灣人民的捐款金額，排名世界第一。王永慶捐了1億人民幣（約新台4億5000萬元），紅十字會彙總的捐款金額更高達新台幣15億元。大陸人民深深感到台灣同胞雪中送炭的溫暖。在報紙民意論壇版上有人發表文章，表示在中國做愛心工作，是促進兩岸和平最本小利大的投資。

當我們愛別人時，別人也會愛我們的，台灣八八水災時，中國救災捐款之多，也是排名世界第一。

希望教育感動人心

有許多人在大陸偏遠地區捐建希望小學，王永慶先生一口氣捐了1萬所學校，而且資助每所學校200位學童獎學金，讓他們生活無虞，共有200萬人受益。學校竣工典禮時，除了師生，連村子裡的居民都跑來參加，十分熱鬧。他們都說：「感謝台灣人民沒有忘記我們。」他們心中都在想，這些台灣人又不認識我們，從大老遠的地方來，為我們建這麼好的學校，而且可以免費讀書，台灣人民真不錯。

兩岸相互獻愛心，兩岸和平乃有可期，這是兩岸人民最大的福祉，兩岸人民因此都可以享受到在愛中的喜樂。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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