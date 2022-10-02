10月1日，陳時中競選總部成立，自皇帝以下，權貴雲集，台上高官簇擁，台下萬民跪拜，還有人記得曾有「行政中立」這回事兒嗎？

這一次的台北市選戰，被執政黨視為逃生門，因為江湖盛傳「只要台北贏（民進黨）就沒有輸」，意味著其他縣市的低靡選情，蔡英文蓋牌不看了，就賭台北市輸贏。

猶記2018年地方大選，選前的民進黨也一樣悶，台北市更是毫無贏面，當時也有一則江湖傳言「丁守中沒贏（民進黨）就沒輸」。

每次有這類傳言，都形同公告「綠營吃鱉」，輸定了，因此必須畫出底線，將顏面押寶在某一注上，以避免破底的難堪。問題是，上一次丁守中確實沒贏，但也沒人認為民進黨沒輸。或許仍有些死忠綠粉自慰「至少台北市沒給國民黨拿走」，但隔年柯文哲就自立門戶，成立了民眾黨，與綠營分道揚鑣，無論綠粉如何自欺，台北市就不是民進黨地盤。

這次，「只要台北贏，就沒有輸」，綠營賭的是三方競逐下的「技術性勝利」。無奈陳時中的競選團隊是飯桶，陳時中本人又背負腐敗的「防疫包袱」，其「高端閨蜜」周玉蔻還死拽著這包袱不放，以致民調前兩強始終沒有綠營的份兒，「技術性勝利」也不知從何談起。

太監急，皇帝也急，正不知如何是好，偏偏「高端」又出事了。

一方面，日本開放邊境卻不認高端，另一方面，價值12億的過期疫苗遭銷毀，其中包含5億高端，這意味著日方不認高端是有根據的，因為顯然台灣人自己也不信這「半熟疫苗」。

高端使用了300萬劑，銷毀了至少60萬劑，目前仍有超過100萬劑庫存。這100多萬劑目前在哪裡？用不用得完？是不是也將銷毀？全是懸疑。

「愛台高端仔」與「沒得選高端仔」現在想去日本旅遊的話，得花3500元到4500元自費PCR，不如都家裡蹲吧。高端白打，能怪淺綠選民與年輕選民倒向黃珊珊嗎？

蔡英文屢批柯文哲做得差，但鐵粉卻大面積心向白營了，難怪人家蔻嬸揪著蔣萬安不放，淒厲嘶吼「投陳時中一票，就是投周玉蔻一票」，企圖將選局導回藍綠對決，邊緣化黃珊珊。

「三角督」是很有趣的，從技術層面看，民調前兩名的最佳策略，就是不理最後一名，逕自捉對廝殺。綠營想邊緣化黃珊珊，很明顯就是自證「吊車尾」，因此黃珊珊的最佳策略就是主打蔣萬安引戰；蔣也意識到這一點，於是回擊黃珊珊，迎合「藍白對決」，邊緣化陳時中。

對於那些淺綠選民，我想說，現在有黃珊珊，你們就沒有「投綠堵藍」的理由了。只要黃珊珊支持度能維持在前兩名，「投白」也能「堵藍」，仍執迷不悟「投綠」就是「投藍」。棄保的邏輯，不需要再多作解釋。

陳時中的「防疫腐敗」不是三言兩語能說盡的，其胡作非為的事例，罄竹難書，胡說八道的嘴炮，多不勝數。擺在眼前的事實是，報廢價值12億的疫苗，5億是高端，陳時中還能玩弄話術稱「以總數才報廢6.5%」，根本嘲笑人民傻愣可欺。

民進黨用盡手段護航高端，其結果是（截至9/30為止）台灣累積接種人次約6170萬，高端的累計接種人次只有約300萬，不到5%。如此小的接種比例，還報廢了超過12% （60/500），如果加上還未使用的，即有4成高端疫苗形同「廢棄物」。

而這種帶賽疫苗還能拿來炒股。

護航高端，是民進黨全黨共業，上下交相賊，在一個正常社會，支持這種詐騙黨的比例，實應等同於高端的累積接種人次，也就是不到5%，但民進黨的鐵桿支持者卻有至少30%，顯示大多數綠營支持者與其說是支持民進黨，不如說是討厭國民黨。

若是如此，這次選舉「大可不必」投綠，因為多了一個選項，下次也大可不必投綠，因為那個選項還不會消失。

缺疫苗時，一有疫苗官員先打，捐疫苗的，則被打成「中共自己人」。成千上萬的人命，是高端事件的血腥背景，齷齪的衍生事件，也此起彼落，這一劑，堪稱本屆政府的腐敗之最。

最該報廢的是陳時中，最該銷毀的是民進黨，台北市首善之區，其選民也應帶頭揚棄惡質政客與土匪政黨。

過寵這一票綠營政客，形同玩命。（作者為自由擬稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※