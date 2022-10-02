鏡電視政治風波，已公開的談話錄音直指鏡電視申照過關是總統的意旨。府院是否介入？行政院長立院答詢表示：不必查。

國民黨主席朱立倫表示：蘇貞昌的不必查是在暗示或明示檢調單位嗎？朱立倫認為應先結合有正義感的立委成立特別調查委員會。

鏡電視申照案核准權責主管機關是國家通訊傳播委員會，不是行政院也不是總統府。於今讓民眾不解不滿的是到底府院有無介入指示申照應予過關？

而這種府院是否介入指示准照，應該就是一般人以為的是否有「關說或請託」。

套句蘇院長在前些時日就警政署長的人事案説：署長的人事任命權是院長的權責，又何來向誰關說請託？

以彼例此，若鏡電視的准照權責機關是國家通訊傳播委員會，那府院是否有介入，既非空穴來風，本就應查清楚府院究竟有無「關説、請託甚或命令」國家通訊傳播委員會。

民國89年7月19日公布的公務員服務法第15條明文規定：「公務員對於屬官不得推薦人員，並不得就其主管事件有所關說或請託。」

換言之，府院當然是國家元首及最高行政機關，國家通訊傳播委員會雖號稱是獨立機關，但其主委仍是行政院長的屬官，而行政院長當然也是公務員，依公務員服務法第15條規定行政院長當然不得對於為主委的屬官就主委其主管的准照案件有所關說或請託。

如查明確有關說或請託就是違反公務員服務法之規定，應依該法第22條規定：「公務員有違反本法者，應按情節輕重分別予以懲處；其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」

所以當然應該查，怎麼可以不必查？

但當吾人進一步查閱現行公務員服務法的規定，才赫然發現公務員法第15條「公務員對於屬官不得推薦人員，並不得就其主管事件有所關說或請託。」之規定在今（2022）年5月30日已被立法院三讀通過刪除公布實施，媒體全無報導，全民無人知悉。

一個人民最痛恨的假藉職權上對下關說請託的規定，行諸多年雖不一定被有效遵行，但起碼對公務員上對下的關說或請託有嚇阻作用。

而今竟被民進黨政府及立法院占絕對多數的民進黨立法委員給不知不覺的刪除通過，難怪府院均有恃無恐聲稱不必查。

法有名言:「若是沒有公眾輿論的支持，法律是絲毫沒有力量的。」

我們人民對於今年5月30日立法院三讀通過刪除的「禁止上級公務員對下級屬官就其主管事件有所關說或請託」的條文導至府院介入此次鏡電視准照事件變成沒有違法，人民完全不能接受，在此呼籲全國民眾站起來對總統府、行政院及立法院說一個「NO」。（作者為前台北市議員）

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