連結俄羅斯與德國天然氣的輸送管道北溪1、2號，9月26日突然爆炸，出現4處漏氣，目前各方均朝人為破壞的方向進行調查；至於是誰下的「毒手」，從動機到能力，俄羅斯和北約各有答案。

曾任波蘭國防部長的歐洲議會議員席科斯基，在事故發生的第一時間即在推特發文「謝謝你，美國」，似乎暗示美國是幕後操盤者，美國國務院立刻批為胡扯；美俄彼此指責對方脫不了干係，德國、丹麥與瑞典則組成了聯合小組，以查清2條北溪天然氣管道遭蓄意破壞一事。

不論最後能不能揪出真凶，今年冬天歐洲從俄羅斯輸入的天然氣將至少大減一半，而且，俄國與歐洲之間藉北溪管線做為修復彼此關係的可能性，也暫時不存在了。

就在2條北溪天然氣管道出大包時，歐洲另一條天然氣管道則傳來好消息。挪威、丹麥與波蘭合作的「波羅的海管線」，將北海天然氣輸往歐洲，9月27日，波蘭和挪威的相關官員視察工程進度後指出，由於工程順利，該管線投入營運的時間將從原本預定的2023年1月提前到今年11月，且從10月就可開始進行試營運。

這條新的天然氣管線順利完工後，挪威將超越俄羅斯，成為歐洲天然氣的第一大供應商。擁有90多座海上油氣田的挪威忍不住開心宣布：歐洲擺脫對俄羅斯能源依賴的時候到了！

波羅的海管線提前開通不只是挪威、丹麥的利多，波蘭也是喜不自勝。因為波蘭不但從此不必再看俄羅斯的臉色，還可望取代德國成為歐洲、至少是歐洲中部能源轉運站的樞紐，大幅提升波蘭在歐洲能源安全結構和地緣政治的重要性。

之前北溪1、2號的落點在德國，天然氣和石油從俄羅斯到德國後，德國某種程度可以決定接下來要輸往何處、輸送多少，乃至於訂定價格，如今北溪暫停、波羅的海管線上陣，波蘭就成了北海天然氣與歐洲國家之間的中轉站，扮演著如同德國藉北溪1、2號所擔任的角色。

這就不難想像為什麼波蘭的席科斯基會興奮成那個樣子，甚至忍不住說出感謝美國老大這種根本不該說的心裡話。

然而，無論是挪威還是波蘭，或是如美、英等想要看好戲的盎格魯撒克遜國家，都別高興得太早，因為像北溪管線這種非軍事設施竟會遭到人為破壞，此後各國重大非關國防的民生、經濟設施豈不猶如曝露在野心國家、恐怖組織眼前，可能成為被攻擊的目標卻防不勝防。

例如，因為發現不明無人機大量增加，挪威已在9月28日宣布將派遣軍隊保護該國的油氣設施，而受惠於俄烏戰爭的美國天然氣，LNG船全球跑透透，難道不會擔心嗎？引爆北溪1、2號管道的幕後黑手已打開了超限戰的潘朵拉之盒，無法控管的惡意螺旋將為全球安全帶來難以預料的挑戰與威脅。（作者為資深媒體人）