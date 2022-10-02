以《台灣政策法》的出籠為契機，自中美建交持續40多年來的美國台灣政策與中美關係將進入新的階段。儘管目前該法案還在審議之中，法案的相關條款還可能作出進一步的「軟化修改」，美國為牽制中國而長期陽奉陰違地奉行實際上的「一中一台」政策已到了「圖窮匕首見」階段，人們習慣用「切香腸」來形容目前的美國對台政策，不過這個香腸或許快切到頭了。因為美國正撕下偽裝，要把台灣作為「國家」，甚至給予「（准）盟國待遇」。美國看來已下定決心要公開阻止中國統一，無論是和平統一還是其他方式，只要是「中國統一」就不行，是美西們不願意看到的，因為中國統一了，美西們將失去牽制中國的最大王牌，更無法阻止中國的發展壯大。

01台灣政策法將使美國的國際信義喪失殆盡

美式「一中政策」早已成為掛羊頭賣狗肉式的擺設。在台灣問題上，美國並未遵守過自己的承諾，美國至今還信誓旦旦地宣稱一個中國政策「不變」，但事實上它早已被美國切割得面目全非，美國在世界事務中毫無信義與公理可言的種種劣跡正在毀壞自己。干涉別國內政，顛覆它國政權，屠殺外國平民（曰「誤炸」等），把阿富汗財產強歸己有，「戰鬥到最後一個烏克蘭人」的口號等等都是美式國際信義的極佳註腳。在世界上更多人都在懷疑，美國還有「大國擔當」，真的還有正義，真的會尊重別國主權嗎？

為抹黑中國而使用謊言，如新疆謊言就十分荒唐，也極為無恥。只要是沒有偏見的人都清楚，「種族滅絕」這類原本就是美加澳等等西方國家當年自身殘殺或虐待印第安人及當地土著人的事實，要強加給中國，新疆少數民族發展的歷史與事實本身讓美西方們重重的打臉。只能被中國人與世界各國恥笑。

近年來，美國公信力的喪失，連續曝光美國政府及精英，主流媒體的醜聞，如通過虛假賬戶發佈虛假消息詆毀包括中國在內的下作對手等等，連美國總統都無數次指責美國主流媒體「假新聞」的不道德行為。儘管日本歐洲等「戰略夥伴」們還在為美國捧臭腳，西方國家還都在政治正確指導下，鼓吹它們偏執的價值觀。越來越多的國家已認識到美西國家的虛偽和損人利己的本質。

如果說川普時期美國的自私自利毀壞了與盟國的關係，那麼拜登執政以來美國做法看似加強與盟友聯繫，實際上卻不斷損害盟友利益，是比川普還川普的利己主義。俄烏戰事以來，歐洲遭受的能源困境就是實例。日本為美「兩肋插刀」抗俄到頭來也弄得灰頭土腦，日本已把同周邊國家的關係基本搞僵。

軟實力是一國的文化，價值觀，社會制度等等綜合。美國給世界展現的是什麼？連美國人自己都知道美國自身並非完美，文化上根深蒂固的種族歧視，偏執的價值觀等等，最近「谷歌操縱2020年大選，靠改變算法幫拜登擊敗川普」的披露也使人對美國選舉制度公正性產生疑問。而擁有世界上最好醫療技術與條件下造成上百萬人死亡的防疫現狀也使人對美國社會現實瞠目結舌。在種種劣跡面前，「美國燈塔」黯然失色。現在美國再次破壞中美關係規則，卻讓中國「基於規則」！就像一個「品行不端的惡棍」要別人遵守品行。美國在台灣問題多次背信棄義行為將使其國際信義喪失殆盡。

02日本會傚法美國台灣政策法嗎？

美國還在繼續影響世界，甚至逼盟國跟其步調一致。台灣政策法的形成與出籠必然對其盟國產生影響。隨著美國對台政策走向危險，盟國們也在評估利害。

最積極配合者的是日本，因為日本精英層以為「台灣有事與自身安全攸關」。執政的自民黨及其精英媒體等也在加緊研究「台灣有事」對策。日本人似乎忘記日本是台灣問題的始作俑者，安倍晉三喊出「台灣有事就是日本有事」的時候，他繼承了日本侵華戰爭前軍國主義者們基因，「滿蒙是日本的生命線」是日本「大陸政策」與發動侵略戰爭的理論根據。「台灣有事」與「滿蒙生命線」如出一轍。把別國領土主權當作日本自己的「生命線」，並為此而發動侵略戰爭，這本身明顯的侵略邏輯，與當今世界大勢背道而馳，更是日本精英層的戰略思維與戰略選擇的嚴重錯誤。把不斷惡化的周邊環境的責任推給中朝韓俄等鄰國，卻不談日本自己奉行的」仇鄰」政策是否行不通。日本在宣稱「反對以實力改變現狀」時，自己也在努力擴充實力。更滑稽的是，日本從不把其依靠的美國核保護傘和屯兵日本威脅中國的美海空軍力量計算在內。

美國搞台灣政策法，日本怎麼辦？作為忠實盟國，日本執政黨確實有積極配合的動向，不過他們也知道自身受到的限制。到目前為止，面對美國及台獨勢力的鼓噪，日本政府層面還在強調「台灣政策不變」，台獨勢力利用安倍葬禮搞小動作也難成氣候。不過根據台灣政策法最終結果，日本會跟進，日本對台灣政策漸進式變化也在發生。如自民黨提出派現役自衛官赴台協防。

有朋友說，日本還在中日關係的十字路口上。在筆者看來，日本在政治安全上已明確選邊站隊，作為印太戰略首倡者與執行者，政治外交上的十字路口已經走過。當然因對華依賴較深，經貿關係或還處在十字路口，與俄國不同，日本與中國經貿脫鉤成本巨大，執政者及經濟界並不希望把中日經貿關係徹底搞僵。在政治安全先行中，靠經貿關係能否把日本「拉回來」？ 要看形勢發展，有難度，但不是不可能。日本的政治正確是「堅持日美同盟」，中國已成為其國家安全上「假設敵國」及「威脅」。在牽制中國戰略上，台灣有事是安倍們用來蠱惑人心，煽動對抗的重要抓手。儘管日本「和平憲法」與相關安全法案都禁止日本出兵海外，但偏偏有些政客及精英在煽動中日對立。毫無疑問，以巨大鄰國為敵的政策絕非明智選擇。如果出現中美關係較重大變動，日本會做出隨從美國規則的舉動。不過經貿上還會留有餘地。

人們都不否認中日關係重要，但是在日本外交政策中，中國所佔權重已發生變化。把快速發展的鄰國當作對手還是夥伴，對日本關係重大，而靠與鄰國的對抗或煽動敵視能否使環境好轉？單靠美國能否解決日本的安全與發展問題？答案不言自明。沒有與鄰為善的睦鄰方針，就不可能有日本的和平發展。「日中不再戰」，是50年前中日邦交正常化時無數日本人發自內心的呼聲，然而今日，在政治正確的指導下，日本國內輿論與政界出現的「中國威脅論」與「台灣有事論」都可能成為導致中日再戰的危險信號。隨著「防衛開支倍增計劃」的實施，日本的「和平主義外交」路線變味，將失去國際信義。「和平憲法」的「真價」將受到嚴重質疑。如果日本真敢干預台海，再次「出兵台灣」，不過結果肯定不是它所期望的。「對美一邊倒」的國際戰略失衡已成為未來日本發展的嚴重障礙。

03台灣政策法只能加速統一進程

筆者認為，美國在台灣問題上切香腸，已經快切到手了，因為在其把台灣當作「國家」給予「盟國待遇」的時候，在台獨挾洋自重，把台灣民眾當人質，把大陸善意當玩物，以犧牲台灣民眾利益為前提的時候，在中國主權和領土完整受到挑戰的時候，指望大陸不反擊是不現實的。中國不需要戰爭，但14億中國民心不可欺，也不可辱。多年來美國靠幾乎沒有成本的「一中一台政策」，在兩岸間獲取無數利益，通過「得寸進尺」地修改該政策，把和平統一的道路擠壓的越來越窄。美國政客們與台獨勢力勾連，越來越傾向於同大陸攤牌，或逼大陸攤牌。他們甚至沒有深思過代價，更不會思考中國民眾的感受。玩火而不滅火，最終跑得比誰都快，美國的這種背信棄義的慣用伎倆，既不道德，也不光彩。指望美國協防的台獨者們只會遺臭萬年。

總之，「魔高一尺道高一丈」，美國「政策法」玩兒的很大，可能連美國自己都很難收場。美國破壞了兩岸和平與穩定的基礎，這種挑釁會加速中國統一的步伐，如裴洛西訪台結果導致「台海中間線」消失一樣，美台設置的其他防線會進一步被突破。美國企圖阻止中國統一的成本與代價會隨之加大。其實這種代價已經開始付出，並不一定非要通過戰爭形式。戰後歷史說明，美國並不關心台灣民眾的死活，隨時可以把台灣再次當作棄子拋棄掉，只要美國自身利益得到保障。喪失民心，喪失14億中國民眾對美國「有限好感」，美國要知道：信義比老大地位的喪失更是美國這場挑戰必須要承受的首要代價。（作者為日本關東學院大學教授）

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