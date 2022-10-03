身材高大，帶一副無框眼鏡，黑白相間的頭髮紮在腦後，一說起自己所做的新媒體藝術，就滔滔不絕，這便是來自台北的新媒體藝術家林俊廷給人的第一印象。

從學電子技術到學工業設計，最後轉戰藝術領域，林俊廷的藝術「跨界」之旅原本只是「為了更寬廣地創意工作」，沒想到一趟近一年的紐約交流之旅開拓了他的視野與創作的方向。

台灣新媒體藝術家林俊廷。（作者提供）

在林俊廷學習的那個時代，很多藝術作品的表達都以向西方靠攏為「高大上」，但林俊廷卻看到，實際上很多西方作品中充滿了東方哲學思想。「不到國外，意識不到自己是中國人，中華傳統文化其實就刻在你的骨髓血液裡，只是看你用什麼方式抒發。」林俊廷說。

如何更好地傳承和弘揚中華傳統文化、推廣中華文明中的經典之作？林俊廷想到能否用科技與人文融合的方式走出一條創新路徑。新媒體藝術創作便是林俊廷要走的一條路，在這條路上，運用科技這一世界共通的語言，將計算機、工業設計、藝術進行融合，計算機作為表達手段，數位影像、互動界面、3D遊戲引擎、裝置等用以創作藝術。

林俊廷用藝術和科技「激活」博物館，用另一個視角呈現出藝術作品的高度、維度和廣度，讓它不再是沒有生命物體的冰冷場所，從而達到激發年輕人去瞭解中國的歷史、中華文化的目的。

2011年，受台北故宮博物院邀請，林俊廷用數位影像、互動界面等重構《富春山居圖》，讓分藏兩岸的《富春山居圖》（剩山圖）與《富春山居圖》（無用師卷）首次合璧展出。

該展展期90天，近90萬人次參觀，被英國藝術報(The Art Newspaper)評選為當年度全球人氣最高的展覽第三名，獲得美國博物館協會(AAM)「繆斯獎」MUSE詮釋互動金獎（2012）。

獎項的獲得讓林俊廷對運用新媒體技術進行中華文化的傳播更有信心，「我們應該以更加多元的傳播方式讓世界瞭解中國文化，我認為只要每一個外國人多懂一個漢字，他就會對中國有更進一步認識。」

與《富春山居圖》的結緣，也讓林俊廷堅定了在大陸發展的信心。2007年，林俊廷帶領2004年創立的青鳥新媒體藝術團隊移居上海。在林俊廷心目中，踏上大陸的土地，才能真正深入瞭解中華傳統文化的精髓，瞭解自己是誰。

林俊廷說：「在台灣做了一些成果相對容易被發現，但也容易自限而不自知，來到大陸後，地廣人眾，發展也瞬息萬變，相對是不容易的，也需要面對很多挑戰，但這使我有完全不一樣的格局與思考，這也是為什麼我覺得大陸這邊給我的養分更大。」

林俊廷的作品《響》。（作者提供）

林俊廷的作品《鶴采》。（作者提供）

來到上海的十多年間，從上海電子藝術節開始，林俊廷及其團隊發表了《鶴采》《響》等優秀藝術創作作品，還與中國國家博物館、北京故宮博物院等開展合作新媒體藝術展演，致力以科技結合藝術的方式，挖掘與表達新時代中華文化的傳承與開創。

其中《響》，取自唐代詩人王維《鹿柴》中詩句「空山不見人，但聞人語響。」為讓觀眾更好理解宋代畫家范寬的《溪山行旅圖》，林俊廷創造出「如在畫中，又在物外」的意境，作品透過新媒體的視覺表現與互動體驗，搭建起穿梭古今虛實間的溝通與對話。觀眾面對高立的作品前，呼喊一聲「喂……」等話語，可以在寫意的電子山水畫面中，聽見山谷的回聲，看見鳥、獸、電、光、雷、雨等，將觀眾帶入另一個維度的游弋與暢然。

與觀眾互動是林俊廷作品的一個特性，林俊廷說：「高深的文化想要深入淺出，雅俗共賞，新媒體是一個出口。我很多作品的關鍵就是通過互動、聲音，讓畫作與觀眾建立聯繫，讓藝術『活』起來，激發年輕人去瞭解的慾望，讓他們看了就忘不了。」

林俊廷與北京故宮博物院合作的作品。（作者提供）

眼下，林俊廷正籌劃在上海開設一個新媒體藝術中心，預計今年年底開幕，佔地面積約2000平方米。林俊廷不僅希望藝術中心能夠完全展示他心目中新媒體藝術的呈現形式，還希望將其打造成連接國際與兩岸藝術創意交流的平台。

林俊廷表示，大陸文創雖然開始較晚，但因市場大、受眾多，社會經濟發展很快，文化精神產品的需求很大，相應也需要藝術工作者以更大格局進行創作，而台灣則是趨向小而美的創意和精緻，兩岸的藝術通過合作交流，可以取長補短，讓台灣精緻的文化更大氣，大陸大氣的文化更精緻。（繆璐/中新社記者）