剛剛告別股、匯、債三重重挫的9月，進入今年最後一個季度，歷史上鮮少像即將來臨的2022年第四季那樣充滿了難以掌控的變數，除了美國聯準會強勢升息造成的衝擊，從紡織成衣玩具到3C產品全面的去庫存，再加上俄烏戰爭不斷升級，核子戰爭烏雲密布，以及英國突如其來的小型金融風暴，全球地緣政治與金融市場的風險升高到崩潰的邊緣。

不過，面對危機四伏的第四季，並非全無令人期待之處，美元強勢升值成為全球各國共同面對的課題，各國政府向美國總統拜登、財政部長葉倫與聯準會主席鮑爾進行密集的溝通，試圖協商出一個有助於穩定全球亂局的跨國貨幣與匯率政策。預計11月16日於印尼峇里島舉行的20國領袖峰會（G20），以及在10月12、13日於美國首府華盛頓舉行的G20財政部長與中央銀行總裁會議，都將是協調貨幣政策的時機。因此，最快在兩個星期後，我們將看到主要國家的央行與財政部長，藉著口頭的宣示、或者擬定一致行動的措施，聯手來拆解眼前金融火藥庫的引信。

進入第四季，美國聯準會升息所帶來的衝擊，仍然是影響第四季全球經濟安危最重要的因素，聯準會官員雖然「鷹影幢幢」，但是升息政策與年初所揭示的並無二致，真正有差別、不斷搖擺的其實是市場預期。聯準會在11月再升息3碼、12月升息2碼，全年升息17碼，年底聯邦資金利率來到4.25％至4.5％的政策目標並沒有改變。

美國聯準會主席鮑爾也預先警示，抑制通膨必須以犧牲經濟增長為代價，英格蘭銀行在9月22日宣布今年第七次升息政策後，也同時宣示英國已經步入經濟衰退，今年第四季開始一直到明年，各國經濟逐漸降溫甚至衰退已經是市場共識。不過，由於企業的資產負債表仍然強健，金融機構的資本厚實，主要國家的家戶也沒有過度舉債的警訊，全球經濟應有能力安然度過衰退的調整期。

比較值得台灣上市公司注意的是，美國與歐洲企業「去庫存」的動作極為劇烈，尤其是跨國企業目前現金充沛、資產負債表穩健，積極且劇烈的去庫存政策蔚為主流，這從航運價格突然大跌，不只是中國銷美急凍，包括台灣、越南、泰國等東南亞國家銷往美歐的出口都同步冷卻，而且是從成衣到鞋業到消費電子全面性的冷卻，客戶去庫存對於台灣上市公司營業額與毛利的衝擊，第四季將會達到高峰。

全球經濟一個重大的變數將會來自中國，這個世界第二大經濟體在2022年承受強大的壓力，動態清零政策使得終端消費難以拉抬，但是在北京政府持續而有效的經濟刺激下，2023年可能是打底重新找回經濟動能的一年。在化解美國中概股下市的財務風暴，緩和房地產行業的倒債風波，疫情終究解封及二十大確認下屆政府的布局後，2023年中國很可能不會隨著歐美出現經濟衰退，中國經濟如果能由剝而復，將對全球帶來穩盤的重要作用。

相較於中國，英國在9月最後一周意外觸發股債大跌的風暴，則必須密切觀察。新任首相特拉斯與財政大臣夸騰提出的減稅、自由化的經濟改革政策，原本只是初步規劃的方案，卻立即造成英國國債價格大跌，30年期國債利率從3.7％狂飆至5.1％，迫使英格蘭銀行祭出高達650億英鎊的救市方案才免除一場金融風暴。

倫敦有大量管理長期退休基金資產管理公司，為了提供穩定的資產報酬，最大幅度降低資產波動風險，採取所謂負債驅動的投資策略（liability-driven investment, LDI），在這次英國減稅風暴中，LDI因為債券利率的快速上升觸發連鎖性的賣壓，再度顯示當前金融體系看似先進，卻因為衍生性商品的大量使用而處處埋藏地雷。英國央行的救市措施初步取得成效，但是特拉斯與夸騰是否能夠聆聽市場的聲音，修改不受歡迎的政策，則是英國風暴是否能夠止息、不給其他國家添亂的重要觀察點。

最終我們必須密切注意烏克蘭戰爭的後續，普丁將烏東正式納入俄羅斯領土，烏克蘭正式申請加入北約，雙方的對立更加惡化，駭人的核子戰爭可能性也同步升高，中國大陸對烏克蘭戰爭態度的微妙轉變說明了一切。烏克蘭的地緣衝突是第四季最大、最難以掌握的變數，這點無法預測，只能祈禱。