一百多年以前，第一次世界大戰發生前8年，英皇愛德華七世問首相：「為什麼大英帝國和我姪兒威廉二世(德皇)的關係如此緊張，對美國卻比較友善？我反而認為美國才是我們最大的挑戰。」

首相當場不知如何回答，於是要求負責英德關係的大臣寫了份備忘錄給英皇，內容摘要如下：「陛下，處於德國致力取得政治霸權和海上優勢的今日，對英國的獨立與生存已經造成實質威脅。陛下認為英、德之間漸升的敵意，是因為德國的能力，還是德國的行為？」備忘錄分析的答案是「能力」。競爭對手只要具備能力，不管是否採取挑戰的行為，都會對自己形成威脅。如今德國愈益富足的財力就讓它具備此能力。德國必定會著手建立海上強權，進而威脅大英帝國。

3年以後英皇去世，喪禮上有3三位大人物，分別是繼任者喬治五世、美國代表羅斯福，以及德皇威廉二世。羅斯福問德皇：「是否會考慮暫停跟英國的海上競爭？」德皇回答：「建立一支強大海軍的決心，是德國堅定不移的政策。」

那個時候，若問英、德是否會開戰？所有人都會說：怎麼可能！正如同現在問大家：中、美是否會開戰？很多人直覺的反應是：不可思議！德皇回答羅斯福的問題以後，接著補充：「我在英國長大，我身體的一部分是英國人，我愛英國，我崇敬英國。」

回頭檢視德皇這兩句話，前後雖然予盾，卻清楚說明一個歷史鐵律：感情歸感情，現實歸現實。英、德兩國領導人心裡都明白，戰爭何其殘酷，免於戰爭是國家最高戰略指導。縱然他兩人是血緣親屬，英、德有文化的共同領域，經濟也相互高度依賴，很不幸，這些理由沒有一個有助於阻止戰爭的發生。

現實勝過一切，崛起強權無須採取挑戰的「行為」，其自身無法遏制、持續茁壯的「能力」是大勢所趨，也必然會衝撞現有強權的霸權地位。而現有強權為了維持自己獨一無二的霸權地位，也必然會無所不用其極地採取打壓手段，這就是修昔底德陷阱。（作者為海軍前艦長）

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