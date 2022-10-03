近日，南韓發生自稱YT電視台記者的人跟蹤法務部長韓東勳上下班逾1個月。主要原因是「看不順眼」，韓東勳不分黨派，也不分政治地位高低，只要是「違法」的「小偷、強盜」一律繩之以法。因此，韓東勳得罪了這批人，一點也不奇怪。嫌犯已被檢警查出。

目前，南韓檢警分頭偵辦的範圍深廣。包括前總統文在寅夫婦一家人、內閣閣員及青瓦台幕僚，甚至現任民主黨代表（主席）李在明全家人，現任大法院長（司法院長）金命洙、大法官及檢察長和檢察官等人。他們不僅是擔任文在寅的「忠狗」角色，並且將案件鎖進鐵櫃，枉法違規，認為今年3月李在明當選總統，可以繼續享受榮華富貴。

南韓選民實在忍無可忍。認為文在寅執政5年，他一人就敢破壞憲法與法律，韓國人都認為，他的「假民主」口號與選舉至上主義，讓人民民不聊生，非要透過總統選舉換上「政治白紙」一生奉獻檢察官公職的尹錫悅，出來整頓一下司法積弊，讓檢察官、法官不再介入政治，只聽上意辦案。

尤其，3月舉行的總統選舉與6月舉行的地方選舉，有不少當選或落選的縣市長與議員依據《選舉法》規定，中央選舉管理委員會要於6個月內移送法辦，因此，觸法的人都要面臨法律制裁。靠著權力享受富貴榮華的這些人，今天卻要一個個戴上手銬搭乘囚車了。

李在明被稱為「世界級的謊話大王」。大選時，身為律師出身，前後選上城南市長與京畿道知事，不僅對自己的4名部屬因大状洞土地開發事件意外死亡，毫無羞愧心，對外公開稱「因他們是基層公務員，所以他「全都不認識」。

甚至，太太金惠京違法使用公務用信用卡、公務車等，她的秘書已承認係依照金惠京指示辦理，採購日本生魚片和三明治等送到李在明住宅，但李在明否認說，他的太太不認識秘書，是秘書人員為「討好」，自行所作行為。簡直把南韓檢察官和法官當成「白痴」不如。

日前，檢察總長邢泰釗主動召開記者會，針對選舉犯罪要嚴辦。不知是警告民進黨候選人？還是國民黨與民眾黨？對於媒體人周玉蔻介入台北市長選舉，抹黑蔣萬安，進而公開喊支持陳時中，衛福部疫情指揮中心指揮官王必勝大剌剌搖旗吶喊「陳時中當選」，請問邢泰釗這不違法嗎？

尤其，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌都介入《鏡電視》申請案疑雲，錄音檔案顯示，係「關說」。蔡英文的執政越接近末期，越多「醜聞」揭發。只可惜，台灣缺乏有勇氣「良心告白」的公務人員。文在寅下台前後，南韓公務員主動站出來。一方面是為自己脫罪，另一方面為歷史見證，個個成為人民眼中的「英雄」。

從南韓經驗可以發現，檢察官與法官是人民眼中的「正義」與「救星」，蔡英文和民進黨可以沉淪下去，但選民不能「陪葬」，讓鴨霸的蔡英文和民進黨繼續欲所不為。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※